Yaco Eskenazi hace fuerte revelación sobre Natalie Vértiz: "Me mandonea un poco"

Yako Eskenazi decidió contarle algunos episodios de su vida personal a la conductora de espectáculos Magaly Medina y confesó que en algún momento atravesó una crisis matrimonial con Natalie Vértiz pero que afortunadamente pudieron superar.

El conductor y recordado como ex chico reality a pesar de ya no mantener un contrato con alguna casa televisiva se mantiene vigente en redes sociales aprendiendo de la tecnología de la mano de su esposa quién es su mayor apoyo.

¿Se queja de Natalie?

Yako Eskenazi visitó el set de 'Magaly TV la firme' para contar detalles sobre su vida personal y sobre su actual situación económica ya que ya no mantiene ningún contrato con ninguna casa televisiva luego de haber permanecido casi 11 años en América.

El conocido conductor de televisión confesó algunos detalles que no le gustaban de su esposa Natalie Vértiz pues aseveró que la modelo suele mandonearlo cosa que en un primer momento le incomodaba pero luego fue entendiendo su manera de ver las cosas.

"Yo creo que Natalie me mandonea un poco, es una ilusión óptica", dijo entre risas.

Yaco afirmo que luego entendió que Natalie no lo hace con mala intención sino con el objetivo de que él crezca personal y profesionalmente.

"Es algo que ella ve desde afuera. Por ejemplo, las redes sociales. Yo le digo que soy antiguo y ella me dice 'caramba, métele punche', lo hago y tres marcas me llaman y ya no dependo del sueldo de la tv y eso es gracias a Natalie. Ahora me dijo que me grabe cuando entre, ya hice mis historias", explicó.

Asimismo, el actor confesó que vivió momentos difíciles en su relación con la ex miss Perú pero que la comunicación fue fundamental para poder corregir sus diferencias.

"A veces parece mentira, es tan sencillo sentarse y tener una conversación con la persona con la que convives. A nosotros nos pasó eso. Fue una etapa difícil para los dos. Natalie viajaba mucho y yo estaba mucho en la casa", comentó.

Finalmente, Yaco reveló que luego de haber recuperado su relación gracias a una buena comunicación y comprensión de parte de ambos decidieron agrandar la familia.

"Ella me dijo dos cosas que me marcaron, vino la pandemia y dijimos que era el momento para tener a nuestro segundo bebé y la relación renació", acotó el también pelotero.

Yaco Eskenazi revela difícil situación económica: "No se dan cuenta que estoy desempleado"

Un bombazo ha sacudido las redes sociales. Yaco Eskenazi, el conocido exconductor de televisión, ha compartido algo que ha dejado a todos boquiabiertos: está desempleado. ¿Pero qué opinará su esposa, Natalie Vértiz, sobre esto?

Después de su reciente viaje a Disney en Estados Unidos, donde compartió momentos mágicos junto a su familia, Yaco abrió su corazón y compartió una realidad que muchos no conocían. Durante una charla en el programa "Palabra de Hincha", soltó la noticia sobre su situación laboral.

Yaco explicó que desde hace un tiempo no ha estado en la televisión como solía hacerlo. Si bien ha tenido algunas participaciones en programas como "Mande quien Mande", su presencia en pantalla se ha reducido. Sin embargo, se mantiene activo como comentarista en un programa de YouTube.

Durante la conversación, mientras hablaba sobre su experiencia en Disneyland, Yaco reveló una situación que lo tiene preocupado: no pudo pagar el pase rápido para evitar las largas colas en los juegos.

El periodista deportivo Flaco Granda pensó lo contrario y por eso dijo: "Una ganga para ti, un sencillo". Y esto desencadenó la confesión de Yaco: "Escúchame, tú no te das cuenta de que estoy desempleado. Flaco, tú estás en todos los programas, mientras que yo solo tengo 'Palabra de Hincha'".

El exchico reality lamentó no poder costear el pase rápido, no solo para él, sino también para su esposa Natalie, sus hijos Leo y Liam, y la nana de la familia. Una situación económica que lo tiene pensativo sobre el futuro.