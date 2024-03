Yahaira Plasencia arremete contra todos los infieles y aclara que ha cambiado: "Soy otra persona"

Yahaira Plasencia se embarcó en un nuevo desafío al incursionar en la conducción televisiva, aunque continúa cultivando su pasión original por la salsa. Reconocida inicialmente por su participación en Son Tentación y su relación con Jefferson Farfán, esta carrera también la ha llevado a enfrentar más de una controversia.

A pesar de las polémicas que ha enfrentado, Yahaira Plasencia ahora lanza duras críticas contra todos los infieles de la farándula peruana. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Yahaira Plasencia y su crítica a los infieles

En el transcurso de su relación con el exjugador de Alianza Lima, surgieron acusaciones de que la cantante había sido infiel al deportista con Jerson Reyes. Aunque en repetidas ocasiones lo negó, con el tiempo admitió su responsabilidad, aunque argumentó que en ese entonces era muy joven para tomar decisiones de esa magnitud.

En un podcast con Andrea Llosa, Plasencia fue consultada sobre este sonado caso de infidelidad y al respecto dijo: "Cometí un error, sí. Pero no fue como lo dijeron". Aunque nunca ahondó en detalles, con esto dejó atrás los rumores y aclaró la realidad.

No obstante, en una entrevista reciente con un medio local, Yahaira Plasencia abordó varios temas. Durante la conversación, se le preguntó sobre las infidelidades recientes en el mundo del espectáculo peruano. Ante esto, la cantante no se reservó comentarios y, aunque reconoció que cometió errores en el pasado, afirmó que en la actualidad las parejas suelen enamorarse y desenamorarse con rapidez.

"A quién le preguntas sobre infidelidad... yo creo que las relaciones van demasiado rápido. Te conozco, chapamos en una disco y al día siguiente eres el amor de mi vida; pero a las dos semanas chapas con otro. Se enamoran de un día para otro y después sacan los pies del plato. Y lo que pasó conmigo ya lo conté hace muchos años", expresó al inicio.

Aclara que ahora es otra persona

Por otro lado, habló de la posibilidad de que las personas solteras prefieran salir sin compromisos con otras a tener una relación seria y luego cometer infidelidad. "Se han visto tantos casos y, sí, creo que es mejor que se queden solos. Para qué estar de novios si no se va a respetar", comentó.

Después de eso, señaló la posibilidad de que la critiquen por condenar a los infieles cuando ella misma estuvo involucrada en un caso similar. Por lo tanto, se defendió asegurando que reconoció su error y aprendió de la experiencia.

"Seguro van a decir que Yahaira no tiene moral para hablar de eso, pero sí la tengo porque lo mío ya pasó y nunca he dicho que no, he dicho que sí, y ahora soy otra persona. Todos nos equivocamos, así que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra", sentenció sobre el tema.