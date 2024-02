Yahaira Plasencia contenta por la aceptación en su faceta conductora: "Gracias por tanto amor"

La cantante Yahaira Plasencia es una reconocida artista de la salsa peruana donde ha ganado gran internacionalización. El último fin de semana, la peruana debutó como conductora de televisión y al público le encantó.

Yahaira feliz por el cariño del público

Desde hace muchos años, Yahaira Plasencia viene trabajando en su carrera como solista. La cantante ha ganado gran popularidad con su música a nivel internacional y pisando grandes escenarios junto a artistas de gran trayectoria musical como Grupo Niche.

Ahora, Yahaira debutó como la nueva conductora del programa Al Sexto Día en el último fin de semana. La artista compartió un bello mensaje por redes sociales, contando que se sentía nerviosa.

"He tenido una semana llena de mucho trabajo, aparte con muchos sentimientos así encontrados por el tema del programa. He estado muy muy nerviosa, pero creo que ha salido muy bien", agregó.

"Gracias a toda la gente que ha visto Al Sexto Día. Voy a estar acompañándolos toda la temporada de verano y la verdad es que estoy muy contenta por la aceptación que ha tenido. Leo todos sus comentarios, gracias por tanto amor y por tanto cariño", comentó finalmente Yahaira Plasencia invitándolos a seguir viendo el programa.

¡Deslumbró como conductora de tv!

En su primer programa en Al Sexto Día, Yahaira Plasencia deslumbró con un gran dominio del set y con mucha carisma. Al empezar, confesó sentirse muy nerviosa: "Vamos a soltar los nervios porque señor, señora, estoy nerviosa no lo voy a mentir. Tengo lo nervios a flor de piel y quiero dirigirme a todo el público que me está viendo hoy".

Luego, comentó que se siente muy emocionada y feliz ser parte de su nueva familia televisiva entreteniendo al público. Después, añade que ella pasó todos los filtros para ser la nueva conductora de tv.

"Yo pasé un casting para los que no saben. Sé que muchas figuras de la televisión también lo pasaron, pero a mí me dieron una pauta. La estudié, analicé, me preparé y vine aquí para denostarlo que puede hacerlo. Mil gracias a todos", dijo Yahaira Plasencia.

Finalmente, Yahaira Plasencia prometió sorprenderlos a todos: "Para los que no confían en mí, prometo sorprenderlos porque yo estoy aquí para entretener. Porque Al Sexto Día es un programa de actualidad, de novedad y vamos a llevarles todo el chismecito que ustedes quiere saber". Así dio inicio del programa en el último fin de semana.