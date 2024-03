¡Yamete Kudasai! "Al fondo hay sitio" presenta avance al estilo dorama protagonizado por "Cristobal" y "July"

¡SIN PALABRAS! Una de las series más populares de la historia de la televisión peruana sin duda es "Al Fondo Hay Sitio". Para no perder la costumbre, esta nueva temporada quieren sorprender a sus seguidores y de por sí, ya lo hicieron. Hace unas horas, mediante sus redes sociales, lanzaron un avance de la temporada 11 de la serie donde se puede ver a los personajes de "July" y "Cristobal". Esto no tendría nada de raro, de no ser porque los presentan al estilo DORAMA, dejando volar la imaginación de más de uno. ¿Ya lo viste? Entérate más detalles aquí.

"Cristobal" y "July" al estilo DORAMA

La cultura asiática es una de las más importantes en el Perú. Muchas personas se enganchan con los doramas o tienen como "ídolos" a los grupos musicales del lejano oriente, lo cual hace que su presencia en el país sea constante.

Agarrando esta idea, "Al Fondo Hay Sitio" sorprendió con un video promocional de lo que será su temporada número 11, pero no lo hizo de manera clásica. Esta vez lo hizo al estilo dorama, donde destacaron la historia de "July" (Guadalupe Farfán) y "Cristobal" (Franco Pennano), una de las parejas icónicas de la nueva temporada de la serie, que se pudo dar tras la salida de Alex Béjar (Laia).

En el clip, ambos personajes viven su historia de amor al estilo dorama. Empiezan en una escuela con la escena clásica donde los dos chocan y a "July" se le caen sus cosas. El amor a primera vista es innegable y luego de esto vienen más escenas de "Crisly".

Salidas bajo la lluvia, coqueteos, paseos en bicicleta y caminatas por la noche se pueden destacar dentro del video entre "Cristobal" y "July", sellando su romance al estilo dorama con un romántico acercamiento entre la parejita de la ficción.

¿Cómo inició el romance de los personajes?

La relación entre "July" y "Cristobal" se hizo esperar más de lo debido para los fanáticos de la serie. Poco a poco, diversas situaciones se fueron dando para que ambos personajes puedan tener, primero, una amistad, ya que al inicio de la ficción sus personalidades chocaban bastante.

Tras varios capítulos, "July" (mientras estaba ebria) le confiesa a "Cristobal" sus sentimientos y desde ese punto la relación empieza a surgir, pero no fue nada fácil . El hijo de "Diego Montalban" no aceptaba en un inicio sus sentimientos por quien era la "sirvienta" en su casa, pero, poco a poco se fue dando cuenta y asumiendo lo que sentía.

Es así que, en el final de la temporada pasada, "July" recibe el bouquet en el matrimonio de "Macarena" (María Grazia Gamarra). Fue en ese momento que todos los fans de "Crisly" se emocionaron a más no poder, ya que lo que empezó como un juego terminó haciéndose "canon" y sellaron su romance con un tierno beso.

¿Seguirán juntos esta temporada? ¿"Benjamín" (Vasco Rodríguez) seguirá acechando en su relación? Todas estas dudas, y más, se resolverán en el primer capítulo de la temporada 11 de "Al Fondo Hay Sitio".