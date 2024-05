Yarita Lizeth comparte un video con emotivo mensaje: "Las adversidades te hacen más fuerte"

Yarita Lizeth es una joven cantante de la música andina del Perú, que viene causando revuelo a nivel internacional con sus canciones. Por medio de sus redes sociales, la artista compartió un emotivo video que conmovió a muchos de sus seguidores.

¿Se encuentra pasando adversidades?

La joven Yarita Lizeth es una artista que viene trabajando en su música desde muy pequeña. Sus canciones han transcendido a nivel internacional y llenado muchos conciertos. El público la quiere por su gran talento musical, humildad y gran carisma.

Al parecer, la cantante no se encuentra pasando por buenos momentos, pues compartió un video en sus redes sociales que causó el asombro a sus fans. Yarita Lizeth aparece en el video como pensativa y escribió: "Las adversidades te hacen más fuerte".

En el video se escucha un audio que dice: "Lloro por todo y me lo tomo muy personal, pero algo que tengo súper claro, juro por Dios que no te miento, la adversidad es lo mejor que le puede pasar a una persona. Cuando yo lo estoy pasando súper mal, lloro obviamente".

¡Tiene el apoyo de sus fans!

El video que fue publicado hace un par de horas, se viralizó rápidamente. Yarita Lizeth recibió el cariño y apoyo de todos sus seguidores, quienes le aconsejaron no hacer caso a malos comentarios y la confortaron con buenos deseos. Algunos, comentaron que la quieren mucho y que es una persona digna de admirar por su trabajo.

"Bonita mí Yarita, sigue adelante chinita, te queremos mucho Bolivia", "En las adversidades, solo DIOS, le cuida y le protege. Bendiciones", "Así es chinita hermosa, bendiciones para ti", "Usted siga con la frente en alto, que le resbale las malas lenguas hay gente envidiosa", "Ella es tan hermosa y exitosa, una mujer admirable", "No hagas caso Yarita, la gente nunca está contenta", "Mucha fuerza, eres una guerrera".

Más de Yarita Lizeth

La cantante Yarita Lizeth es oriunda de Juliaca, inició su carrera musical hace más de 12 años. Sus canciones se han convertido en un himno en estos últimos años como: 'Corta Venas', 'No Vas a Cambiar', 'Mis Cuernos', 'Solo Tú', 'Amor No Correspondido', 'Amigo', 'Nunca me Dejes Cholito', entre otros más.

La 'Chinita del Amor' saltó a la fama en Bolivia y luego a países de Europa, realizando giras internacionales. En 2022, Yarita Lizeth se consolidó como una de las cantantes del folclor más importantes del sur del país.