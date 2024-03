Yarita Lizeth pone fin a los rumores sobre su divorcio con Patrick Lundberg ¿Qué dijo la cantante?

La cantante Yarita Lizeth es muy querida por el público por sus exitosas canciones y su humildad con el público. La joven artista se casó hace un par de meses, pero hace unos días se corrió el rumor de su separación por unas palabras en un concierto.

¿Yarita se divorcia?

Yarita Lizeth se ha hecho conocida por varios temas como "Los Cuernos", "Corta Venas", "No Vas a Cambiar" y muchos más. Gracias a su talento musical, su carisma en el escenario y su cariño por el público, se ha ganado el corazón se miles de fanáticos.

Hace varios meses, Yarita se casó con su pareja Patrick Lundberg en Suecia para la sorpresa de todos sus seguidores. La cantante de música andina se mostró muy feliz y enamorada, aunque su esposo no vive con ella en Perú, pero la visita regularmente.

En un concierto en San Valentín, la joven artista se encontraba por interpretar el tema "No Vas a Cambiar", cuando mencionó que ella aún se encontraba soltera. Estas palabras generó mucha controversia entre sus fans, quienes señalaron que habría pasado un engaño o que se estaría divorciando.

Todo esto fue desmentido por Yarita Lizeth, quien comunicó por sus redes sociales que su relación con su esposo Patrick Lundberg se encuentra marchando más que bien. "Inventan mil historias, pero solo nosotros sabemos cuánto amor hay en nuestros corazones", escribió la cantante con una fotografía junto a su pareja.

La reacción de los fans

La artista Yarita Lizeth compartió esta noticia a sus fans por medio de su cuenta de Instagram. Algunos de sus fans se sintieron confundidos, pensando que la cantante solo se reconcilió. Otros, comentaron que solo le desean lo mejor en su vida.

"Pero dijiste que todo ya fue o era puro show", "Yarita por qué juegas con mis emociones, te separas, te amistas, nosotros solo deseamos que seas feliz", "Que te vaya todo bonito... Pero si termina ya me imagino los super temas que se vienen", "jajaja ya ven como les quedó el ojo", fueron algunos de los comentarios.

La carrera musical de Yarita Lizeth

La cantante Yarita Lizeth es oriunda de Juliaca, inició su carrera musical hace más de 12 años. Sus canciones se han convertido en un himno en estos últimos años como: 'Corta Venas', 'No Vas a Cambiar', 'Mis Cuernos', 'Solo Tú', 'Amor No Correspondido', 'Amigo', 'Nunca me Dejes Cholito', entre otros más.

La 'Chinita del Amor' saltó a la fama en Bolivia y luego a países de Europa, realizando giras internacionales. En 2022, se consolidó como una de las cantantes del folclor más importantes del sur del país.