Yiddá Eslava revela que la mansión de Julián Zucchi en Argentina la compraron ambos: "Era para la familia"

Yiddá Eslava hizo comentarios sobre la propiedad en Argentina que compartía con Julián Zucchi, explicando que aunque originalmente fue adquirida por ambos, ahora será exclusivamente de su expareja. "La compramos para la familia", manifestó. Recordemos que el programa América Hoy se enlazó en vivo con Julián Zucchi en una anterior oportunidad para mostrar la lujosa mansión que habría adquirido en una exclusiva zona de Argentina. Ante ello, sostuvo que es vecino de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, pero ahora Yiddá Eslava más detalles al respecto sobre este domicilio. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Julián Zucchi y Yiddá Eslava compraron mansión en Argentina

Recordemos que hace unos días, Julián presentó en un enlace en vivo con el programa magazine América Hoy cómo es la residencia que compró en el barrio de Tigre. "El barrio es muy tranquilo. Se puede caminar por la calle, pueden andar en bicicleta. Acá no te roban, es muy tranquilo (...) Estoy cuidando a los chicos", manifestó el argentino en dicha ocasión. No obstante, la actriz Yiddá Eslava reveló que dicha mansión habría sido comprada por ambos y que estaba destinada para la familia.

"Esa casa la compramos los dos. La compramos para la familia, pero ahora claramente por lógica, es la casa de él con mis hijos y la de acá, la mía con mis hijos", manifestó la popular actriz. Cabe resaltar que el argentino detalló que esta lujosa mansión se encuentra ubicada en una exclusiva zona de Argentina y que, además, es vecino de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.

"Es una casa con mucho esfuerzo, la compré el año pasado, tenía un departamento en Argentina y justo lo vendí. Aquí está el jardín, acá al frente está Millet y Tinelli, en el barrio de al frente", agregó el argentino.

Julián captado con reportera en discoteca

Julián Zucchi fue visto mostrando afecto hacia una mujer joven, quien al parecer es reportera, según las imágenes compartidas por el programa Amor y Fuego. Sobre este tema, el argentino explicó que simplemente se trató de alguien que se acercó a él en una fiesta.

"Si yo estoy en una fiesta y se me acerca alguién que me habla, no es que le voy a decir. No, no, alejate estoy cerrado al amor", manifestó al respecto la expareja de Yiddá Eslava. Por otro lado, fue su expareja quien se mostró incómoda, ya que a ella la juzgaron cuando estuvo en salidas con un nuevo galán.