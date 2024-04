Yiddá Eslava y su reacción ante las amenazas de demanda de Julián Zucchi: ¿Qué hizo?

La popular actriz Yiddá Eslava fue abordada por las cámaras de "Amor y Fuego", quienes buscaban conocer su opinión sobre las amenazas de demanda de Julián Zucchi por exponer su infidelidad. Sin embargo, Yiddá tuvo una peculiar reacción que dejó a más de uno sorprendido.

La reacción de Yiddá Eslava cuando le preguntan sobre la demanda que le haría Julián Zucchi por difamación

La reconocida actriz Yiddá Eslava se encontraba disfrutando de un paseo por la calle junto a su pareja, el fotógrafo Ángel Fernández, cuando fue abordada por el equipo de "Amor y Fuego". ¿El motivo? Las amenazas de demanda de Julián Zucchi, quien la acusa de difamación tras exponer su infidelidad.

Ante la incisiva pregunta sobre las declaraciones de Zucchi, Yiddá mantuvo una postura firme y decidida: "No voy a hablar de él, mi amor. Te agradezco muchísimo", dijo cortésmente al reportero del programa.

Sin embargo, la actriz no se dejó asustar y demostró su fortaleza de una manera muy particular: ¡cantando! Entonó las palabras de la canción "Mejor Que Ayer" de Diego Torres, transmitiendo un mensaje de superación y optimismo. "Pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté un, dos, tres, para volver a empezar. Cuídense mucho, sean felices caraj**", expresó con determinación.

Yiddá y Ángel demostraron estar unidos frente a las cámaras, sin permitir que los rumores y las amenazas perturben su paz.

Julián Zucchi no descarta demandar a Yiddá

Por otro lado, Julián Zucchi ha dejado en claro su intención de llevar el asunto por la vía legal, buscando resolverlo en privado y sin difamar a la madre de sus hijos en los medios de comunicación. Según sus declaraciones, está buscando orientación legal en el Perú para interponer las denuncias necesarias.

El actor dijo que su abogada tomará las medidas necesarias: "No voy a hablar más. La abogada se encargará de manejar este tema. Cualquier persona que haya dicho algo falso mío o haya asegurado algo que yo hice y no tenga pruebas, lo tendrá que ver con la justicia".

Al ser consultado que las acciones legales incluyen a su expareja Yiddá Eslava, Zucchi respondió: "Yiddá es una gran mujer, una gran mamá. Ella sabrá lo que hizo, lo que se tenga que arreglar, se arreglará en privado y con la justicia".

Las cámaras de "Amor y Fuego" también buscaron a Yiddá para conocer su opinión sobre las recientes declaraciones de Zucchi, pero la actriz prefirió mantenerse al margen y centrarse en seguir adelante con su vida. Los seguidores de Yiddá y Julián están divididos, algunos apoyando a uno u otro, mientras que otros prefieren mantenerse neutrales y esperar el desenlace de esta historia.

Lo que está claro es que Yiddá Eslava enfrenta esta situación con determinación, demostrando que está lista para superar cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Estaremos atentos a cualquier novedad que pueda surgir en este emocionante y polémico capítulo de la farándula nacional.