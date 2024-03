¿Yiddá Eslava todavía cela a Julián Zucchi? El ex "Parchis" sorprende con inesperada confesión

¿Giro en la historia? Julián Zucchi y Yiddá Eslava por mucho tiempo conformaron una de las parejas más sólidas de la farándula peruana. Fruto del gran amor que se confesaban y pregonaban tuvieron dos hijos, pero, un día sorprendieron a todos sus seguidores al anunciar el final de su romance. Hace unos días, la excombatiente reveló que el argentino le habría sido infiel y contó mayores detalles, sin embargo, el ex "Parchis" se defendió y realizó TREMENDA CONFESIÓN respecto a su expareja. ¿Todavía sigue enamorada de él?

¿Yiddá sigue celando a Julián Zucchi?

Julián Zucchi y Yiddá Eslava, al parecer, habían terminado su relación en buenos términos. La pareja de cineastas comunicó su decisión en redes sociales y diversos usuarios los aplaudieron al mostrarse muy maduros y responsables por el bienestar de sus hijos.

Sin embargo, la realidad habría sido otra y recientemente se pudo conocer que terminaron a causa de una infidelidad del argentino. Yiddá Eslava rehízo su vida y ahora, el "gaucho" soltó tremenda confesión respecto a la madre de sus hijos. Todo empezó hace unas semanas cuando el ex "Parchis" celebró su cumpleaños y a la ex "Combate" esto no le gustó nada.

"Cuando yo festejo mis 40 años, ella ya había conocido a su pareja y, porque es mi cumpleaños, viene gente de Parchis. Lo hice en Argentina y viene mi amiga de "Parchis", que es Sandra, y eso generó un problema, generó un conflicto" , señaló en un primer momento Julián Zucchi.

Esto sorprendió a la reportera del programa de Magaly Medina, ya que Julián Zucchi estaba dando a entender que Yiddá le había hecho una escena de celos cuando ella ya tenía una nueva pareja. Esto fue confirmado por el propio argentino, quien dio mayores detalles.

"¿Por qué generó un conflicto si ya no estaban?", preguntó la reportera. El gesto de desconcierto de Julián es evidente, quien recalca que no pasó nada con su "amiga de la discordia". "Encima es mi amiga, no pasó nada, vino a mi cumpleaños y la pasamos genial. Seguramente, no sé, algo le molestó (a Yiddá) de la invitación y obviamente ahí empezó a cambiar la relación de amistad que teníamos", añadió Julián Zucchi.

Infidelidad de por medio

La ex chica reality Yiddá Eslava reveló entre lágrimas las razones por las que se separó del padre de sus hijos, Julian Zucchi: "Me separé de él porque me fue infiel. Yo le descubrí la infidelidad. Cuando le descubro la infidelidad se rompe el vínculo de amigos y pareja", indicó Yiddá en "Amor y Fuego".

Sin embargo, muchos se preguntan cuáles fueron los motivos por los que Yiddá Eslava no habló en su momento sobre la infidelidad de Julián Zucchi. Ante ello, la actriz reveló por qué guardó silencio tras descubrir el error de su pareja y el amargo momento que vivió. "¿Por qué no lo dije antes? Porque aún le tenía cariño, no amor. Porque yo soy muy firme con eso en mis decisiones. Decido cortar porque yo merezco a alguien que me respete como mujer", reveló entre lágrimas la actriz.

De igual forma, sostuvo que sus hijos fueron uno de los motivos por lo que ocultó esta infidelidad. "Me mordí la le ngua, me pasé los coágulos y dije: 'Vamos pa adelante' (....) Lo guardé tanto tiempo por mis hijos, porque ellos no merecen que el nombre de su papá y mamá estén en titulares", acotó Yiddá Eslava.