"Yo estoy casado": Paco Bazán aclara su 'shippeo' con la periodista Ely Yutronic en redes sociales

La interacción frecuente entre Paco Bazán y Ely Yutronic al compartir pantalla en sus respectivos programas ha generado rumores sobre un posible romance entre ellos en las redes sociales. Sin embargo, el mismo periodista deportivo salió a aclarar esta situación y desligarse de cualquier especulación sobre un amorío con su colega. En esa línea sostuvo que él aún se encuentra casado y que respeta a su esposa. Por tal motivo, descartó una relación amorosa con su colega. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Paco Bazán aclara la situación sobre su 'shippeo'

Mientras la conductora de 'ATV Noticias - Edición Central' elogia la caballerosidad y el buen humor de su colega, el presentador de 'El Deportivo, en otra cancha' admira la belleza de la periodista, lo que ha generado un nuevo 'shippeo' en la televisión peruana, una expresión que describe el deseo de que dos personas inicien una relación. En ese sentido, en redes sociales los internautas han empezado a unir a ambos con la finalidad de que empiecen una relación. No obstante, Paco Bazán salió a aclarar las cosas.

En respuesta a esto, el presentador deportivo aclaró su estado emocional y afirmó que, dos años después de separarse de la madre de sus hijos, sigue comprometido con su celibato, por lo tanto, descartó la posibilidad de tener una relación en este momento. "Yo tengo esposa, ante los ojos de Dios yo estoy casado, eso quiere decir que yo no fumo, no tomo alcohol, no bailo pegado. Yo he tomado la decisión de ser padre y he renunciar a ser hombre", sostuvo Paco Bazán.

Ely Yutronic bromea con esta nueva 'historia de amor'

En cambio, Ely Yutronic recibió con alegría la historia romántica contada por los usuarios en las redes sociales, aunque puntualizó que solo son amigos y que la complicidad entre ellos es simplemente parte de su labor profesional. En otras palabras, la periodista se tomó con bastante humor este 'shippeo' de los usuarios en redes sociales. De igual forma, enfatizó las cualidades del periodista, con quien ha formado una amistad con bastante naturalidad.

"Se ha creado una minihistoria, pero que en realidad es parte de una conversación amena, simpática de los temas que va a tratar Paco, es innegable que hay sincronía, buena onda y naturalidad", sostuvo la periodista bastante jocosa. De esta manera, ambos aclaran su situación y se desligan de los rumores sobre una posible relación sentimental que se ha formado en las redes sociales.