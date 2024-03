"Yo sí pido una explicación": Choca inconforme con el puntaje de Lita Pezo en Viña del Mar

Choca Mandros y Natalie Vértiz dedicaron parte de su programa, 'Estás en Todas', para abordar la controvertida derrota de Lita Pezo en el Festival de Viña del Mar 2024, tras las especulaciones de que sus puntuaciones fueron manipuladas en la final del prestigioso certamen. Recordemos que la artista peruana había obtenido altos puntajes en sus primeras presentaciones. Ante ello, era la favorita para ser la ganadora. No obstante, los resultados finales desataron la polémica en redes, ya que Lita Pezo obtuvo un puntaje bajo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Choca indignado con derrota de Lita Pezo

El conductor de 'Estás en Todas' ocupó instantes de su programa para hablar sobre el polémico resultado final de Viña del Mar 2024 en donde Lita Pezo terminó perdiendo. En ese sentido, felicitó a la artista peruana y pidió explicaciones a la organización de la competencia internacional. Cabe resaltar que luego de revelarse al ganador de la edición de este año, la polémica se desató en redes sociales, pues Lita Pezo había obtenido un bajo puntaje, pese a tener gran apoyo de las votaciones del público.

"Felicitarla a nombre de todos nosotros, dejó el nombre de nuestro país bien en alto, tiene 24 años, tiene una carrera por delante", empezó diciendo el conductor del programa sabatino. "Yo sí pido una explicación. No me queda muy claro cómo es... lo sentimos un poco inclinado porque estaba muy cerca. En su primera fecha fue su puntaje más elevado. No entiendo qué diferencia hay si en la presentación no hubo una variación, no soy especialista, pero sí me gustaría saber cómo sacan el promedio si el público le dio más de seis puntos", agregó Choca Mandros indignado.

En cambio, Natalie Vértiz elogió la elección de Lita Pezo de no protestar por su última puntuación, con el fin de evitar cualquier conflicto y preservar la calidad de su destacada actuación.

Eva Ayllón respaldó a Lita

Los ciudadanos peruanos se vieron sorprendidos al descubrir que el premio a la 'Mejor Canción' fue otorgado al mexicano Eddy Valenzuela y el galardón a la 'Mejor Interpretación' fue para el español Enriquel Ramil en la Competencia Internacional. Esto fue impactante ya que la compatriota Lita Pezo había recibido las puntuaciones más altas en las galas previas.

Sin embargo, el jurado decidió otorgarle el tercer lugar en la final de Viña del Mar 2024. Esta situación generó indignación entre muchos peruanos y artistas del país. Eva Ayllón fue una de las artistas que expresó su respaldo a la participación de Lita Pezo a través de sus redes sociales.

"Para el Perú, tú eres una ganadora Lita Pezo", escribió la exjurado de 'La Voz Perú' en una publicación en su cuenta de Instagram, expresando su solidaridad y reconocimiento hacia el talento de la joven cantante.