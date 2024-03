"Yo sí respeto a mis compañeros": Karla Tarazona arremete contra 'Metiche' ¿Terminaron su amistad?

Karla Tarazona dedicó parte de su espacio en el programa Prédente para comentar sobre las fotos que se difundieron recientemente de ella y Christian Domínguez en un gimnasio de Lima. También aprovechó la ocasión para confrontar a su antiguo amigo, Metiche, por insinuar que podría volver a tener una relación con el cantante de cumbia. Ante ello, se distancia aún más de Kurt Villavicencio con quien tuvo una amistad de años y participaron juntos en diversos programas. Luego de los rumores sobre un presunto amorío entre la conductora y el cumbiambero, Karla Tarazona decidió aclarar este tema. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Karla Tarazona marca distancia del 'Metiche'

La conductora del espacio televisivo 'Préndete' decidió responderle fuerte y claro a su antiguo amigo Kurt Villavicencio, más conocido como el Metiche, luego de que deslizara la posibilidad de que ella retome su relación con Christian Domínguez. Este hecho ocurre luego de que Tarazona haya sido captada entrenando junto al cantante de cumbia en un gimnasio. A pesar de que la conductora salió a aclarar esta situación, en redes sociales muchos internautas han empezado a lanzar rumores al respecto.

"Le voy a decir al señor Metiche o lo que quedó de nuestra amistad en algún momento, yo sí respeto a mis compañeros, yo sí me he portado como he tenido que portarme contigo cuando has pasado situaciones vergonzosas y traumáticas públicamente", dijo indignada la también locutora.

Además, consideró que los comentarios de Kurt Villavicencio sobre su relación con Christian Domínguez son una falta de respeto. "Creo que tus expresiones del viernes son una gran falta de respeto, sobre todo si quieres llamar a lo que tuvimos alguna vez, amistad. Yo jamás me he jugado contigo con cosas que te han dolido, que te han hecho pasar verguenza, yo jamás me he burlado de esas situciones. Para mí este tema queda zanjado, sé feliz con tu programa y si eso te da rating, bien por ti", concluyó Karla Tarazona.

La respuesta de Kurt Villavicencio

Esta tarde, Metiche optó por responder a Karla Tarazona y le hizo memoria sobre el momento en que la respaldó cuando Christian Domínguez le fue infiel con Isabel Acevedo. "Yo no me he burlado de Karla Tarazona, cuántas veces la defendí de la infidelidad de Christian, recuerdas que me bajaron de un evento en Pucallpa porque Christian no quería que yo esté en el escenario y me sentí tan avergonzado que hasta me puse a llorar... ya no se acuerda cuando me fui corriendo a buscar a Christian para encarlo y me dijo 'infeliz' y me tiró la puerta, le dije 'infeliz pero no infiel'", empezó diciendo.

"Ella dice que no la defiendo, todo el Perú sabe las veces que me enfrentado a Christian por el tema de Isabel Acevedo, y lo seguiría haciendo, me daría mucha pena perder la amistad con Karla Tarazona, yo sí la considero una amiga", sostuvo el popular Kurt Villavicencio.