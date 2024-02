Yolanda Medina respalda a Pamela Franco y le manda su 'chiquita' a esposa de 'Cuevita': "Averigua bien"

Yolanda Medina, quien lidera la banda Alma Bella y es amiga cercana de Pamela Franco, grabó un video para el portal Instarándula donde salió en defensa de la cantante de cumbia ante las críticas de Pamela López, la expareja de Christian Domínguez. Todo indica que este problema no tiene cuando acabar, pues ahora se suman más artistas a brindar su opinión al respecto. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Yolanda Medina respalda a Pamela Franco

La cantante de cumbia confrontó a Pamela López y la instó a investigar adecuadamente las situaciones, en lugar de dejarse influenciar por comentarios de terceros, como se evidenció en algunos mensajes mostrados en el programa 'Magaly TV, la firme'. En tal sentido, Yolanda Medina, respaldó a su amiga Pamela Franco frente a las críticas que ha recibido en los últimos días. No obstante, las pruebas que ha revelado Pamela López reflejan algo muy distinto.

"Creo que se está haciendo leña del árbol caído, así que la invito a la señora Pamela López a averiguar bien las cosas y no dejarse llevar porque 'me dijo el vecino, me dijo la vecina'". En tono sarcástico, Medina le dijo a López que le pregunte a Christian Cueva si quiere averiguar alguna infidelidad: "Bueno, si lo escuchaste en el 2018 y lo quieres verificar en 2024 habrá fecha de caducidad, te lo dejo de tarea y en todo caso preguntárselo como dijo Pamela Franco a tu propio esposo".

No contactaron a Christian Cueva

Finalmente, admitió que Pamela Franco estuvo en Huanchaco con el grupo Alma Bella, pero aseguró que en ningún momento se pusieron en contacto con el conocido 'Aladino'. Esto contradice lo mencionado por Pamela Franco, quien aseguró que nunca fue a Huanchaco. Por tales motivos, haya tenido o no un amorío con Christian Cueva, la propia cumbiambera no es clara con las declaraciones cuando fue encarada por Pamela López, la madre de los hijos de 'Cuevita'.

"Lo único que te puedo decir es que nosotros hemos trabajado el día 31 y 1 en Huanchaco, sí, en la ciudad de Trujillo, pero en ningún momento jamás hemos tenido contacto con el señor Christian Cueva. No se preocupen que la verdad siempre salen a la luz", enfatizó la líder de Alma Bella, quien mostró sus total respaldo y confianza hacia Pamela Franco. Recordemos que la cumbiambera ha dado por terminada su relación con Christian Domínguez, luego de que él fuera ampayado siéndole infiel.