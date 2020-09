Esperado hijo de Kike Suero, sería del ex de la Tigresa del Oriente

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Kike Suero se encuentra esperando un hijo de la bailarina, Vivky Torero. Fue la controversial Paloma de la Guaracha la encargada de difundir la noticia en el programa de Magaly Medina.

Elmer Molocho salió sorpresivamente para plantar la semillita de la duda. Pues la expareja de la Tigresa del Oriente, afirmó que él podría ser el padre del hijo que espera la bailarina Vicky Torero, pareja de Kike Suero.

Estas declaraciones fueron en el programa de Magaly Medina, donde Elmer Molocho aseguró haber tenido un romance con Vicky Torero hasta el mes de agosto. Al parecer se sumo una persona más al triángulo amoroso.

MIRA TAMBIÉN: Nicola Porcella se despide de México: «Gracias por darme la mano»

“Sinceramente yo creo que sí”, respondió Molocho, cuando le pidieron sincerarse si él podría ser el padre del bebé.

Según el ex de la Tigresa del Oriente, la bailarina le dijo no tener algo con el cómico, Kike Suero: “Ella me dijo que con Kike solamente es show y conmigo sí tenía intimidad”.

MIRA TAMBIÉN: Laura Spoya tras crisis por la pandemia: «De las redes se puede vivir»

¡Y para no creer!, Elmer Molocho pidió frente a las cámaras de la «Urraca», la prueba de ADN.

“Ella me decía que sí se estaba cuidando (…) Nunca pensé que esto iba a pasar, yo sí quisiera que ella me diga ‘Elmer, no sé si se puede hacer un ADN después que nazca el bebé’. No sé, si es mi hijo, yo creo que no lo puedo dejar a un lado”.

La bailarina, Vicky Toreto dejó en claro que no tocará este tema frente a cámaras. “No hablo de mi vida privada”, dijo.

MIRA TAMBIÉN: Rodrigo González lanza chiquita a Janet Barboza: «Ella me tiene bloqueado»

KIKE SUERO ESPERA UN NUEVO BEBÉ

Fue en el mismo programa de la periodista, que se reveló que Kike Suero se encuentra esperando un hijo junto a Vicky Torero.

MIRA TAMBIÉN: Angie Jibaja revela qué tipo de conversaciones tenía con James Rodríguez

«Esta bailarina había tenido una relación con este cómico Kike Suero. Bueno, ahora ellos parece que viven juntos, en ese sentido su amiga Paloma de la Guaracha, ella nos muestra un audio», expresó Magaly.