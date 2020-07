Compartir Facebook

Mujer llora y dice que a conductora no le importó meterse con un hombre casado.

Luego que Karina Rivera contara que encontró el amor antes de la pandemia, la esposa de su actual pareja Alejandro Rodo, Giuglianna Calisto, ha acusado a la conductora de haber destruido su familia y de dañarla emocionalmente.

“Se ha metido en mi matrimonio, aunque diga que no, ella lo sabe (…) 29 años, me ca… el matrimonio, esa es la verdad. Tú sabes que es lo que jala más que cabo de buque, y el hombre a los 50 años que vengan y le meneen el trasero”, dijo Calisco vía telefónica a los reporteros de Magaly Medina.

“Tengo hijos que han sufrido por esto, no ha sido nada fácil, me ha dado una depresión severa porque yo no esperaba que pase una cosa así, esta mujer ha venido al ataque con todo porque se estaba separando de su marido”, agregó entre lágrimas.

HIJA DESCUBRIÓ INFIDELIDAD

Según narró la mujer, su pequeña de 11 años fue la que le contó la traición de su papá. “Ella me confirmó la relación porque veía el teléfono de su padre. Allí salía las fotos de ella, los Whatsapp y ella se dio cuenta de esas cosas”, indicó.

Cabe mencionar, que Magaly Medina reveló que sabía de la nueva relación de Rivera mucho antes de que lo oficializara, ya que la esposa de este se comunicó con su programa para que sigan a su marido cuando iniciaba su romance con la figura de Latina.

“Hace bastante tiempo tenemos este tema (…) la señora nos cuenta cómo él la tenía registrada en su teléfono con otro nombre. Se conocen desde la infancia, ambos son de Chaclacayo”, indicó la ‘Urraca’.

KARINA NIEGA HABER SIDO LA OTRA

Por su parte, la presentadora de televisión desmintió haberse metido con un hombre comprometido y aseguró que cuando empezó a salir con su pareja, este estaba separado más de un año de su esposa.

“Creo que las relaciones se arreglan en pareja. Yo soy una persona divorciada, no me voy a correr porque sé que no estoy haciendo nada malo”, indicó.