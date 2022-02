Compartir Facebook

Continúa en la espera. Génessis Alarcón, esposa de Andy Polo, se enlazó con el programa de Magaly Medina, para contar que después de la denuncia que le entabló al jugador de fútbol Andy Polo por violencia familiar y abandono de hogar, el seleccionado peruano no ha mostrado interés por sus hijos, desde hace un mes.

“Hasta la fecha nada. Va a ser un mes y yo no sé nada de él. Él no sabe si sus hijos están bien o están enfermos, se desentendió completamente. Nos ha abandonado”, expresó su esposa desde el departamento en Magdalena que le alquilaron las hijas de Andrés Hurtado.

SIN PLATA PARA MATRÍCULA

Por otro lado, Alarcón contó que lo que gana trabajando no le alcanza para hacerse cargo en con el total de los gastos de sus hijos, es por eso que la ahora expareja de Andy Polo le exige que cumpla con la manutención de los menores.

“A mí me preocupa el colegio y el papá no se pronuncia ni nada. No tengo para matricularlos”, expresó Gennésis, quien señaló también que no tiene para la movilidad, mensualidad y útiles escolares.