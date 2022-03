Esposa de Christian Cueva se despide de su hija mayor: “Nos harás mucha falta”

Compartir Facebook

Pamela López, la esposa de Christian Cueva compartió en redes sociales la triste despedida que le hizo a su hija mayor en pleno aeropuerto.

Christian Cueva y Pamela López, de un tiempo a esta parte han decidido mostrarse en más de una ocasión junto a todos sus hijos. Incluyendo a la hija mayor de Pamela, Fabianna, a quien Cuevita le ha demostrado mucho afecto, pese a que es su hijastra.

Al parecer Fabianna ya no vivirá más con su madre ni con la familia Cueva por lo que Pamela tuvo que despedirse de ella. La esposa de Christian Cueva utilizó sus historias de Instagram para compartir una imagen en la que aparecía junto a sus cuatro hijos.

“La más grande bendición que pude recibir aún sin merecerlo son ustedes mis amores del cielo. Dios los guarde y los guíe por el buen sendero. Los amo FBCG”, escribió Pamela. Asimismo acompañó la historia con una canción que estaba de fondo.

“Con dinero podría comprarme una mansión costosa. Pero no una familia valiosa como aquella que me has dado a mí”, decía la canción. Ya luego de unas horas publicó un clip en el que estaba despidiéndose de Fabianna en el mismo aeropuerto.

“Nos harás mucha falta mi chimi chimi. DTB hijita hermosa. Te amo”, escribió Pamela en aquel video.

Christian Cueva y Pamela López derrochan constantemente amor en redes sociales y hacen públicas sus románticas celebraciones. La pareja de esposos está festejando hoy un mes más de casados, y Christian Cueva no dejó pasar la oportunidad de saludarla.

El popular ‘Aladino’ utilizó sus redes sociales para compartir una divertida fotografía en la que aparece junto a su esposa, Pamela López. La imagen pertenece a la celebración que hicieron por San Valentín y en la que se pueden ver muy enamorados.

“Es fácil amar a alguien cuando todo es aparentemente “PERFECTO”. Mantener ese amor durante los momentos IMPERFECTOS es lo que lo hace un amor INCONDICIONAL Y REAL. DIOS LOS BENDIGA”, escribió ‘Aladino’ acompañando la fotografía.

Y a través de sus historias de Instagram compartió hace unas horas una imagen en la que aparece dándose un antojito con su esposa. Ambos están muy sonrientes con un cono de helado en la mano, y Cueva aprovechó para saludar a Pamela.

“26 meses de casados. Te amo”, escribió ‘Aladino.

