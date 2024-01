«No tiene derecho saber de mi esposo», esposa de Dilbert Aguilar le responde a Claudia Portocarrero

Jhazmin Gutarra esposa de Dilbert Aguilar salió al frente para hablar sobre la salud del artista y aprovechó para mandarle una indirecta a Claudia Portocarrero expareja del cumbiambero.

Como se sabe la salud de Dilbert se vio deteriorada hace algunos días sin embargo actualmente el artista peruano se encuentra fuera de peligro bajo el cuidado de sus familiares.

¿Incómoda con Claudia Portocarrero?

Jhazmin Gutarra esposa de Dilbert Aguilar declaró para un medio local la actual situación de su esposo quien hace algunos días estuvo grave sin embargo se mostró molesta por los falsos diagnósticos que los medios de comunicación habían difundido.

Gutarra aseveró que solo es ella quien debe informar sobre el estado de salud de su esposo y desmintió que haya presentado un cuadro de fibrosis pulmonar como se indicó inicialmente.

La actual pareja del compositor afirmó que él ingresó al establecimiento de salud por una infección tras presentar una neumonía severa que felizmente fue controlada a tiempo.

Sin embargo, Jhazmín no fue ajena al tema de Claudia Portocarrero quien afirmó que no sabía nada del estado de salud de su ex pareja y que tampoco le respondían las llamadas.

«He respetado la relación de amistad que pueda tener mi esposo con ella no sé qué decirte… Claro, si no le contesté fue porque justamente estoy en ajetreos pero decir cosas así fuera de contexto está por demás», dijo inicialmente.

Además, dejó en claro que Claudia no tiene derecho de saber sobre la vida de Dilbert ya que artista tiene una esposa y una familia quienes velan por su bienestar.

«Tengo pruebas de los mensajes, que sin derecho alguno, porque no tiene derecho de saber de mi esposo», agregó.

Finalmente, recalcó que será su esposo Dilbert quien pondrá fin a este asunto ya que ella no tiene nada personal contra Claudia.

«En lo personal yo no tengo por qué informarle a una persona que no es mi familia directa. Hay que respetar… yo no tengo nada en contra de ella todo está bien tampoco quiero agrandar la situación», finalizó.

Fuera de peligro

El querido cantante de cumbia conocido como ‘El Pequeño Gigante’ preocupó a sus seguidores con su salud el día ayer. Un medio de espectáculos informó que Dilbert Aguilar habría ingresado a UCI en el Hospital de EsSalud de Angamos, debido a una fibrosis pulmonar.

Hoy, la esposa del artista ha informado a los medios que Dilbert Aguilar no ingresó por una fibrosis, sino por un cuadro de neumonía severa. «Él nunca ingresó a UCI por una fibrosis pulmonar ni nada, fue por un cuadro de neumonía severa».

Además, agregó que su ingreso a UCI fue para una recuperación más rápida: «Si los doctores optaron por ingresarlo a uci era porque querían que su recuperación sea favorable y un poco rápida». Su esposa Jazmín Gutarra ha acompañado en todo momento al querido artista Dilbert Aguilar.

Hace unas horas, el cantante de cumbia salió de UCI y ya se encuentra en una recuperación favorable. Esta noticia habría aliviado a sus seguidores, quienes levantaron una cadena de oración para su pronta recuperación.