Esposa de ‘Liendrita’ espera un hijo, pero lo ocultó por amenazas

Aunque durante estas últimas semanas, ‘Liendrita’ y su esposa estaban separados por el escándalo, se dio a conocer que Jaqui estaba esperando un bebé del cómico.

Sin embargo, pese a que esta es una de las noticias que más alegran a una pareja, ellos habrían decidido ocultarlo por las amenazas de muerte que venían recibiendo.

Lamentablemente el artista no podrá conocer a su segundo hijo tras triste suceso del que fue víctima el último sábado cuando fue asesinado de siete balazos en plena calle.

Incluso, la esposa dio a conocer que el sábado, ‘Liendrita’ iba a ir en la noche a su vivienda a ver a su pequeño. Ese mismo día ambos hablaron por última vez, él con su pequeño y a ella le dijo ‘amor, hoy voy a la casa’.

Cabe resaltar que el hijo del cómico estaba hospitalizado, sin embargo ‘Liendrita’ quería sorprender a su familia en estos días, tras los duros momentos que les había tocado vivir.

Por su parte, Jaqui Matos, se encuentra muy temerosa por su vida y la de su hijo, pues tras lo sucedido ella ha pedido garantías para evitar que algo malo le pueda pasar.

Lucero Alayo asegura que no es la asesina

Lucero Alayo, la mujer que acusó a ‘Liendrita’ de ser el padre de su hijo indicó que no es ninguna asesina y no tiene la culpa de nada de lo que ha sucedido: “Yo no lo he mandado a matar, ni mi familia, es mentira, mi familia es humilde y lamento la muerte de Guillermo”.

Además contó que ha recibido amenazas de muerte, teme por su vida y la de su pequeño, además dice que teme salir de casa pues no está tranquila pues siente que le puede pasar lo mismo que a ‘Liendrita’.

