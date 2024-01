Esposa de Pedro Suárez Vértiz continuará el legado del músico: «Haré un post diario muy a tu estilo»

Cynthia Martínez, la viuda de nuestro querido Pedro Suárez Vértiz, ha compartido algo que nos ha llegado al corazón. A través de sus redes sociales, la buena Cynthia anunció que continuará con el legado de nuestro inolvidable cantante.

Esposa de Pedro Suárez Vértiz y el legado del músico

El pasado 2 de enero, en una tarde llena de emociones, Cynthia compartió en su cuenta de Instagram todo el amor que ha recibido de los fans de Pedro, quienes han dejado flores y muestras de cariño en la casa que compartieron.

Cynthia Martínez no se guardó nada y reveló su conmovedora decisión: «Hoy le conté a mis hijos que haré un post diario muy a tu estilo contando lo vivido desde que ya no estás en la casa. Sé que no serán tan especiales como los tuyos, pero también sé que me ayudarán a sentirme mejor y seguro también a mucha gente».

La casa de Pedro Suárez Vértiz está llena de amor y flores, y Cynthia quiere compartir ese amor con todos nosotros. ¡Qué bonito gesto!

La promesa de Cynthia es mantener viva la esencia de Pedro a través de estos mensajes diarios. En su primer post, nos cuenta cómo la casa se ha llenado de flores y cómo la gente sigue llegando para expresar su amor al gran Pedro Suárez Vértiz.

«Esposo mío, mira la puerta de la casa como está, esta foto es de hoy, había pensado sacarlo todo hoy pero es imposible porque siguen llegando y llegando más flores. (…) Esposo mío que grande eres. No hay día que no me impresione el gran gran amor que generas en todos. Lo sabía, claro, pero ahora lo vivo día a día. Te amo para siempre, esposo eterno», expresó Cynthia en su conmovedor mensaje.

Foto inédita de Pedrito

Y como si esto no fuera suficiente, Cynthia también compartió una foto inédita de Pedro cuando era joven. La imagen, tomada en los tiempos en que formaba su primera banda, ‘Paranoia’, nos muestra el lado más musical y apasionado de nuestro querido cantante.

Cynthia Martínez nos tiene preparadas muchas sorpresas, y estamos seguros de que cada día nos llenará de amor y recuerdos de Pedro Suárez Vértiz. ¡Qué manera tan especial de honrar su memoria!

Cynthia Martínez, a través de sus redes, continúa mostrándonos el amor y la admiración que siente por Suárez Vértiz. Los fans de Pedro están emocionados por ver qué más nos tiene preparado y seguir recordando juntos al ícono del rock peruano.

En resumen, amigos, Cynthia Martínez nos regala un pedacito del amor que Pedro Suárez Vértiz sembró en su vida. Prepárense para emocionarse cada día con estas historias llenas de cariño y música.