Esposa de Pedro Suárez-Vértiz estaba en España cuando se enteró de la muerte del músico y regresará a Perú

En un giro impactante, se reveló que la esposa de Pedro Suárez-Vértiz, Cynthia Martínez, se encontraba en España con sus hijos cuando recibió la repentina noticia de la muerte del querido cantante peruano.

Esposa de Pedro Suárez-Vértiz se enteró de la muerte en España

Gracias a las declaraciones del congresista Edward Málaga, amigo íntimo de la familia, se confirmó que Cynthia Martínez, la esposa de Pedro Suárez-Vértiz, estaba en España cuando se enteró de la trágica noticia del repentino fallecimiento del querido cantante peruano. Cynthia llegará en las próximas horas a nuestro país.

«Su esposa Cynthia debe estar llegando pronto de España, su mánager Robelo Calderón. Siempre ha trascendido que él tenía más proyectos», manifestó Málaga ante la prensa.

Según informes, Cynthia, quien disfrutaba de las fiestas navideñas en Europa con sus hijos, se enteró del fallecimiento de su esposo a causa de un paro cardiaco derivado de su larga enfermedad.

La información fue compartida por el congresista Edward Málaga, quien visitó la residencia del exintegrante de Arena Hash para expresar su despedida al amigo y compañero musical. En sus palabras, Málaga brindó detalles de los últimos momentos de Pedro Suárez-Vértiz.

«Él ya no se podía comunicar verbalmente, sino a través de un teclado. Su movilidad estaba muy limitada y reducida. Él no sufría, no te hablaba de su enfermedad, su alma, su carisma, hacía chistes todo el tiempo», expresó Málaga.

El legislador destacó la tranquilidad con la que Suárez-Vértiz afrontó sus últimos días y resaltó la importancia de su legado musical.

«Sus letras nos han acompañado a muchos en momentos muy difíciles, eso es lo que queda. Uno escucha la música de Pedro. Para mí, como amigo, es la pérdida de un amigo de infancia que conozco desde los 10 años, formamos nuestra primera banda en el colegio, ese vínculo es algo que queda de por vida», dijo.

Un homenaje para Pedrito

Ante la noticia del fallecimiento, Málaga expresó su intención de gestionar honores para el cantante: «Como congresista, pediré que tengan a bien evaluar despedir a Pedro por lo alto como él se merece. Se trata de darle los honores que él merece, es un símbolo. Lo compararía con Cerati en Argentina».

En cuanto a Cynthia Martínez, quien no pudo despedirse de Pedro en persona debido a su ubicación en España, se espera que regrese a Perú en las próximas horas para enfrentar la difícil situación.

A pesar de la distancia física en sus últimos momentos, la conexión entre la pareja era evidente, y el regreso de Cynthia a su país natal marca el comienzo de la despedida a Pedro Suárez-Vértiz.

El fallecimiento de Pedro Suárez-Vértiz ha conmovido a toda la industria musical y a sus seguidores, quienes ahora se preparan para honrar su memoria y legado. Su música, sus letras y su presencia única dejarán una huella imborrable en el corazón de aquellos que lo admiraron a lo largo de los años.