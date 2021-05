Esposa de Toño Centella cuadra a Janet Barboza: “A mí no me vengan con advertencias”

Compartir Facebook

¡Le respondió con todo! Johana Rodríguez, esposa de Toño Centella mandó un mensaje a La Rulitos y le pidió que no se meta en su vida.

A Johana no le gustó para nada lo que dijo Janet Barboza, sobre que no vuelva a sacar los pies del plato y le envió un fuerte mensaje a través de su historia en Instagram.

Johana lanzó un tremendo misil contra la producción del programa de Ethel Pozo por haber hablado de ella cuando entrevistaba a Toño Centella.

“Definitivamente detesto cuando no respetan cuando una persona dice NO, uno les abre las puertas de su casa de lo más gentil y salen con otras cosas, la peor producción”

Johana se refirió a Janet Barboza:

“Se toman atrevimientos que no deberían y encima la señora conductora pone presión a sus trabajadores para que ellos hagan lo que ella quiera”

“Deben respetar cuando dicen que no y sobre todo cuando están en una casa y a mí no me den consejos ni advertencias”

JANET PIDE A JOHANA QUE NO SEA INFIEL

Durante el programa, la rulitos mandó un mensaje a la esposa de Toño Centella:

“Dile que me escuche, escúchame bien Johana, Toño Centella es mi yunta, es mi brother, es mi pinky, es como mi hermano. Entonces, te voy a pedir por favor, Johanita que si más adelante ya no quieres nada con él, no lo engañes”

