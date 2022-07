Esposa del ‘Chorri’ tras ampay: “Dios, no permitas que me desanime”

Compartir Facebook

Tras el reciente ampay del exfutbolista Roberto ‘El chorri’ Palacios con una misteriosa jovencita saliendo de un hotel, la esposa Karla Quintana publicó un conmovedor mensaje denotando claramente lo afectada que se encuentra por la bochornosa situación.

“Buenos días, mi señor, a ti el primero. Señor, gracias por todas tus bendiciones, porque has actuado grandemente en mi vida y me haces feliz porque estás a mi lado en todos los momentos que necesito de tu gracia y no permitas que me desanime”, escribió en sus historias de Instagram.

Como se sabe, las cámaras de Magaly Tv La Firme captaron al exmediocampista nacional sacando la vuelta con prisa luego de haber estado en el hotel con una misteriosa jovencita, la misma que luego declaró no saber nada de la esposa del Chorri.

“Tú eres mi roca y el castillo donde yo he construido mi vida y todo lo que soy. Gracias por estar siempre a mi lado, aunque vaya por caminos oscuros, nada temo porque tú vas conmigo”. Bendícenos con tu infinito amor y misericordia. Feliz y bendecido día”, agregó la aún esposa del excristal.

“Me propuso hacer un trío”: mujer ampayada con ‘Chorri’ cuenta su verdad

La joven ampayada con el exjugador de la selección “Chorri” Palacios, Ruth Medina, salió ante cámaras a contar la versión de los hechos y aseguró no ser alguien del momento, sino que conoce al exmediocampista hace años.

En diálogo con “Magaly TV: La Firme”, la joven anfitriona reveló que Palacios le juró haber estado soltero hace tiempo, por lo que llevaban un romance de años, pero se terminó el pasado año cuando se enteró que seguía con su esposa…hasta el día del ampay que decidió volver a encontrarse con él.

“Me reclamó porque me había cambiado el número, yo le dije que iba en plan de amistad, para divertirme y pasarla bien. Le dije que ya sabía que tenía esposa y él me dijo que no estaba con ella”, añadió.

Recordemos que, en el anuncio del exfutbolista, él aseguró que el día del ampay la cuestión no pasó a mayores. Sin embargo, Ruth reveló más de un secreto.

“El Chorri es tan morboso que me propuso con mi amiga hacer un trío. Es morboso y siempre yo cumplía todos sus deseos. No me puede olvidar, hasta ahorita lo tengo en el teléfono y no me ha bloqueado”, agregó.

