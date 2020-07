Esposo de Fátima Segovia jura que recibe amenazas de muerte

Compartir Facebook

Se la tiene jurada a la ‘Urraca’. Omar Bolaños, el esposo de Fátima Segovia, la conocida ‘La Chuecona’ de ‘El Wasap de JB’, no se quedó callado y arremetió contra Magaly Medina luego de que esta lo dejará como ‘pegalón’ en su programa al publicar a una denuncia policial en su contra.

En un extenso texto que publicó en sus historias de Instagram, Bolaños se mandó con todo contra el programa ‘Magaly TV: la firme’ y acusó a la conductora de propiciar el odio entre la gente y dejarlo mal parado.

«Mi gente, sobre la nota en el programa basu… del canal 9 (…) saben qué clase de programa es ese y no crean ese tipo de cosas, y a los que me mandan tantos mensajes de odio, qué pena que crean todo lo que ven en televisión», escribió el esposo Fátima Segovia.

Además, también denunció haber recibido no solo insultos sino también amenazas de muerte, por lo que -asegura- se siente mortificado.

«También quiero aclarar que soy un ser humano y me afecta todo el odio que me mandan, sin saber nada. Por favor, basta! Gente, por qué me mandan amenazas de muerte, insultos terribles. Por favor, piensen con el cerebro. Esos programas ponen eso para ganar rating! No es como lo ponen, mejor padre y esposo no puedo ser», añadió Bolaños.

‘LA CHUECONA’ LE METIÓ SU ACLARE

Como se recuerda, Magaly TV: la firme difundió una denuncia de abril de 2019 en la que consta una llamada a la policía por parte del papá de Fátima Segovia, acusando que su hija habría sido golpeada por su pareja.

Por su parte, Fátima Segovia aclaró horas más tarde que «nunca hubo agresión» y que por ello aún continúa al lado de Bolaños.

«Me siento consternada por el daño que están ocasionando. A mí me están tratando como si fuera una mujer dejada y no lo soy, por eso (mi denuncia) fue un estate quieto”, dijo la integrante de ‘El Wasap de JB’.