¿Armani? Esposo de Génesis Tapia publica romántica foto con la abogada tras anunciar separación

Kike Márquez, esposo de Génesis Tapia publicó una reciente fotografía con la abogada dejando entrever que su relación sigue viento en popa.

Como se recuerda hace unos días, Tapia publicó en sus redes que su matrimonio había finalizado tras 7 años juntos.

¿Se amistaron?

Segundo Enrique Márquez Arévalo, esposo de Génesis usó sus redes sociales para dar a conocer que la presunta crisis matrimonial con la profesional había terminado.

En la fotografía se puede ver a Kike junto a Génesis cariñosos como si nada hubiera pasado, no se sabe si la foto sea actual o algún archivo del empresario.

Y es que el día de ayer Márquez afirmó que su relación con Génesis no había terminado, tal y como Tapia lo había publicado en redes.

«Amo a mi esposa y buscaré la manera de no perder a mi familia», precisó. Además, eso no fue todo ya que Kike no aceptó el divorcio que había anunciado Génesis.

«Deseo que puedan entender que estos momentos son difíciles y que se buscará terminar de la mejor manera», finalizó.

Y es que al parecer al esposo de Génesis no le habría estado de acuerdo con el comunicado que emitió la abogada en sus redes.

¿Qué dijo Génesis Tapia?

Como se recuerda, Génesis Tapia publicó en sus redes que su matrimonio de 7 años y dos hijas con Kike Márquez había finalizado y no había manera de arreglar su relación.

«Mi matrimonio está irremediablemente destruido. Nos verán juntos porque tenemos dos hijas pequeñas, una de ellas tiene complicaciones en su salud y la ausencia puede afectar su proceso de recuperación», indicó Tapia.

Además, recalcó que le toca afrontar la separación por el bien de sus hijos.

«Me toca secarme las lágrimas y luchar por los que amo sola, como siempre lo he venido haciendo», siguió diciendo.

Finalmente, dejó en claro que se encuentra en un proceso de divorcio y evitará comentar sobre el tema por su bienestar emocional.

Hace unas horas Tapia reapareció en sus redes afirmando estar tranquila pese a los obstáculos en su vida.

«Toca ser resiliente y seguir adelante, jamás escucharán de mi un mensaje de derrota, siempre para arriba», dijo.

Al parecer la decisión del divorcio sigue en pie pese a las fotografías publicadas por su todavía esposo.