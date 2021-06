Esposo de ‘La vampiresa de la cumbia’ defiende: “Briyit miente”

Compartir Facebook

El músico Jim Brian Celis habló en el portal de folclor Purito Perú y desmintió a su esposa, la conocida cantante de cumbia Briyit Palomino, quien lo acusó de haberla estafado con 130 mil soles y un camión, dejándola en la quiebra.

“No reconozco a Briyit. No es la mujer con la que me casé hace cinco años. Voy a tener que defenderme de todas sus difamaciones, es injusto lo que está haciendo conmigo y ella lo sabe. Yo rechazó tajantemente cada una de sus acusaciones”, aseveró el guitarrista y exmánager de ‘La vampiresa de la cumbia’.

–¿Qué pasó con los 130 mil soles que Briyit señala te llevaste?

Es una gran mentira. Yo no tomé el dinero y me desaparecí como Briyit señala. 80 mil soles de ese dinero se usó para un negocio, con contrato que se vence en agosto. Ella habló con el señor al que le dimos el dinero, no le fue bien, pero no se niega a pagar.

–Quedarían entonces 50 mil soles al aire, ¿dónde está ese dinero?

Esa cantidad lo invertimos en Cerro de Pasco, un negocio de construcción, y la empresa se está demorando con el pago. Todo esto lo sabe Briyit.

–También se habla de un camioncito que pusiste a nombre de tu hermano. ¿Es cierto?

De la cuenta mancomunada que teníamos, una parte se lo di a ella y la otra era para comprar un camioncito para repartir el pan. Yo no tenía DNI en ese momento, así que le pedí a mi hermano que pusiera su nombre y así comprar el camioncito

–¿Por qué no respondes sus llamadas?

El miércoles Briyit me escribió. Del jueves a la 1 de la mañana también. Tengo conversaciones del wasap, que no mienta diciendo que no tiene comunicación conmigo.

–¿Le fuiste infiel?

Ese es un tema que prefiero no tocarlo, salvo cuando estemos ante la justicia. Yo tengo algunas pruebas, pero me las reservo, aunque ella ya me está destruyendo.