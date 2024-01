¿Está embarazada? Según una famosa tiktoker, Brunella Torpoco estaría en la dulce espera [VIDEO]

Brunella Torpoco es una querida artista por el público que interpreta canciones del género de la salsa. La peruana ganó gran popularidad hace tres años en pandemia por su voz e interpretación. Hace unas horas, una tiktoker habría notado una pancita de la cantante donde confirmaría que está embarazada.

Te puede interesar leer: ¿Enamorada? Kiara Lozano de Corazón Serrano comparte fotografía con su ‘amorcito’

¿Brunella Torpoco embarazada?

La cantante Brunella Torpoco es conocida por tema como ‘Honda/Costumbres’, ‘Mix Guarachas’, ‘La Gata Bajo La Lluvia’, ‘Cariñito’, entre muchos más. Muy pocos conoces, pero la artista tiene una relación sentimental con su mánager desde hace muchos años y son una pareja estable.

Por medio de las redes sociales, una tiktoker conocida como ‘La Mana’ se ha convertido en viral tras publicar en redes sociales un rumor. A través de un video, mostró algunos conciertos y fotografías de Brunella Torpoco donde se podría notar una pancita de embarazada.

«Ustedes están viendo lo mismo que yo? Hermana soy yo o tiene una faja de embarazada. Tiene una pancita ahí… ¿Brunella Torpoco está embarazada? En está imagen podemos observar una pancita y no sé yo, pero me parece que Brunella está en la dulce espera y que bonita se ve la verdad, tiene otra luz», dice la tiktoker en su video.

Luego, agrega que espera una confirmación de la cantante sobre su dulce espera: «Una ve cuando va ser madre y creo que no me estoy equivocando, pero parece que está en la dulce espera mana. ¿Será que ella próximamente lo confirmará ¿Cuánto tendrá? Por ahí dicen que cinco meses, no lo sé».

Muchos usuarios comentaron que no conocían que tenía una relación sentimental y otros seguidores añadieron que se trataría de un poco de subida de peso. Algunos solo felicitaron a Brunella Torpoco si se confirma la noticia de que está embarazada.

Te puede interesar leer: ¡Temazo papillonero! Papillón estrenó el tema ‘A los Bosques’ en la voz de Nicole Flores [VIDEO]

¿Qué opina sobre la maternidad?

Hace unos meses, la cantante Brunella Torpoco fue entrevistada por un medio donde le consultaron sobre la maternidad. La artista comentó que no está en sus planes y que llegará cuando tenga que llegar.

«No es algo que lo tenga pensado, no estoy apurada en ser mamá. Si llega, pues bienvenido sea, Dios sabrá en qué momento llegará», respondió Brunella. Luego, añadió que aún así siente nervios de cómo lo llevaría: «Igual, debo confesar que tengo mucho miedo, muchos nervios, he visto videos de cuando dan a luz y me ha afectado».