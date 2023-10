«Esta historia fenomenal ha llegado a su fin»: Renato Rossini Jr es eliminado de “El gran chef famosos”

¡La noche de eliminación más triste no exis…! Renato Rossini Jr se convirtió en el nuevo eliminado de “El gran chef famosos”. En una noche emotiva, el carismático competido del programa le dijo adiós ante las lágrimas de su padre, Renato Rossini, quien lo eliminó del reality. Las lágrimas no se hicieron esperar y en redes sociales todos piden su regreso, ya que se robó el cariño de grandes y chicos.

Renato Rossini, el fenomenal de la cocina

Una vez más, la cocina de “El gran chef famosos” vivió la temida noche de eliminación. Christian Ysla, Fiorella Cayo, Renato Rossini y su hijo, Renato Rossini Jr se batieron a duelo y trataron de convencer con la mejor sazón a los jurados.

Lamentablemente, en línea de eliminación quedaron Renato Rossini y su hijo, Renato Rossini Jr y fue el carismático joven modelo quien se tuvo que retirar de la competencia de “El gran chef famosos”.

A lo largo de su permanencia en el concurso, Renato Rossini Jr o “Renatito”, se caracterizó por sus ocurrencias y divertidos actos. Se “teletransportó” en la cocina y, al estilo Dragon Ball Z, puso a Javier Masías y Giacomo Bocchio como los malvados Freezer y Cell y los quería “derrotar”.

Además, su recordado baile “FE NO ME NAL” ya es casi un viral en redes sociales, ya que muchos lo han vuelto un trend en tiktok. Katia Palma y José Peláez bailaron con Renato Jr y no faltaron las risas en la cocina.

Todas estas acciones y la “inocencia” mostrada al momento de cocinar, hicieron de Renato Rossini Jr uno de los participantes favoritos de esta cuarta temporada de “El gran chef famosos”. Su padre lo despidió entre lágrimas y aseguró sentirse muy orgulloso por lo logrado por su hijo.

“Ustedes saben, los que son padres y madres, que uno lo da todo por sus hijos y a mí me dieron donde más me duele”, señaló entre lágrimas Renato Rossini papá.

Emotivas palabras del jurado

La buena relación que mostró Renato Rossini Jr con su padre durante toda su estancia en la cocina de “El gran chef famosos” fue uno de los puntos que resaltó Nelly Rossinelli. La jurado del reality no pudo evitar conmoverse ante la eliminación de “Renatito”.

“Renatito, estoy muy orgullosa de haberte visto crecer culinariamente en esta cocina. Viniste y pensamos que no ibas a avanzar mucho en la cocina. Algo que me encantó ver y creo que a todo el Perú, y me ha dado en los “daddy issues”, es la bonita relación que tienes con tu padre. Es bonito ver un papá y un hijo que se amen de esa manera”, señaló emocionada la jurado.

“Desde que llegaste te vi todo alocado, volando por todos lados, juguetón. Eso es bueno, es propio de tu edad. Lo has hecho bien, avanzaste mucho en la competencia. Estoy seguro de que ahora se va un Renato con un poco más de pasión por la cocina”, resaltó Giacomo Bocchio.

“Creo que una de tus grandes fortalezas es tu inocencia inquebrantable. Ojalá que algún día nos volvamos a encontrar y sigas teniendo esa inocencia para la cocina”, finalizó Javier Masías.