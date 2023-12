«Está perdiendo la visión»: Edu Baluarte pide el apoyo de sus seguidores para ayudar a su mamá [VIDEO]

El cantante Edu Baluarte se hizo conocido por formar parte de Corazón Serrano. El artista ganó una gran cantidad de seguidores por su talento en el canto y por medio de sus redes sociales, solicitó al ayuda de todos para su mamá que se encuentra perdiendo la visión.

Edu Baluarte preocupado por su mamá

Desde este año, el músico Edu Baluarte ingresó a Corazón Serrano y su fama se disparó. El cantante estuvo ausente en los últimos meses y se corrió el rumor que se retiró de la agrupación de cumbia, pero no se dio un comunicado oficial sobre ello.

Hace unas horas, el cantante publicó un video en sus redes sociales, solicitando el apoyo de sus seguidores. «Esta vez necesito de su apoyo amigos, porque les comento que mi mamá esta perdiendo la visión. La mujer que más amo, que más adoro, más quiero… está pasando por momentos difíciles», dice inicialmente.

Luego, Edu explicó que hace dos años ambos acudieron al médico para que revisaran a su mamá. El médico le detectó glaucoma y cataratas a su madre, la cual tenía que someterse a una operación. «Por motivos económicos, no pudimos concretar la operación. Esto ha ido avanzando con el tiempo poco a poco, ustedes saben que mientras más tiempo va pasando, más va perdiendo la visión», explica el cantante.

Edu Baluarte comenta que él y su familia se encuentra preocupado por la situación de su madre que ya está perdiendo al visión. «La verdad que estoy muy preocupado. El doctor le dijo que si no se operaba, podría perder la visión… la operación es muy costosa y no tengo el dinero».

Pide el apoyo de sus seguidores

El artista Edu Baluarte ha decidido realizar una pollada para juntar el dinero que se necesita para la operación de su madre. «Por eso recurro a ustedes, haré una pollada este 30 de diciembre para mi mamita, una pollada delivery», comenta el cantante.

«Espero que a mis seguidores, amigos, familiares, gente que quizá alguna vez me escuchó cantar o alguna vez le saqué una sonrisa, espero me apoyen de todo corazón, se los agradecería infinitamente toda la vida», agrega.

Además, agregó que si las personas que se encuentran en provincia o fuera del país y quieren apoyar, él está dejando sus cuentas bancarias en la publicación del video en sus redes sociales.

Será el mismo artista que estará respondiendo los mensajes por whatsapp .»No soy de hacer este tipo de cosas o pedir, pero por mi madre hago lo que sea. Ustedes saben que todo suma, espero contar con su apoyo», dice finalmente Edu Baluarte.