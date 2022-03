«Estaba dispuesto a llorar donde su hija y a hacer su show», Magaly ‘chanca’ a papá de Ethel

Compartir Facebook

La conductora le dio con palo al padre de Ethel Pozo quien habló a las cámaras de ‘Amor y Fuego’ para hacer un llamado a su hija para que lo apoye por su delicado estado de salud que al parecer no podría cubrir.

Como se sabe Jorge Pozo padre de Ethel fue una figura paterna ausente durante el crecimiento de la hija que tuvo con Gisela, por ello la ‘Urraca’ tuvo fuertes palabras para el hombre quien ahora pide ayuda.

Asimismo, la periodista afirmó que Jorge Pozo se habría comunicado con su programa para contar su situación pero Magaly consideró que no era correcto darle pantalla al hombre.

“Nosotros lo hemos choteado en todos los idiomas. A uno de nuestras reporteras le ofrecieron que este señor estaba dispuesto a ponerse a llorar, estaba dispuesto a irse a llorar a Pachacamac, a donde la hija estaba para hacer su show”, señaló.

La conductora tomó el comportamiento del señor Jorge como un chantaje a su hija para que se haga conocido y pueda darle el apoyo que reclama.

“No va venir ahora alguien aprovechador a decir ahora ‘si no me das plata’ salgo en medios y hablo todo. No, eso es chantaje, vil chantaje”, sentenció.

Como se sabe, Jorge Pozo salió a contar su verdad en el programa de Rodrigo González mostrando fotos antiguas de Ethel para demostrar que nunca había olvidado s u hija.

Recordemos que el papá de Ethel Pozo apareció en Amor y Fuego clamando ayuda a su hija pues asegura que le diagnosticaron un tumor y no tiene dinero para cubrir los gastos de esta enfermedad. “A Gisela Valcárcel, pucha qué le diría, que la recuerdo siempre, a esa niña dulce, buena, linda. Recuerdos, me pongo triste ahorita, tantos años que no venía por aquí”, señaló.

Ethel Pozo molesta con el ingreso de Anthony Aranda a ‘esto es guerra’

No se quedó callada. La conductora de ‘América Hoy’, Ethel Pozo, se mostró incómoda al enterarse que Anthony Aranda fue presentado como uno de los nuevos jales de ‘Esto es guerra 10 años’.

Con cara de pocos amigos, la hija de Gisela Valcárcel, manifestó abiertamente su desacuerdo con que el ‘Activador’ haya tenido la oportunidad de integrarse a uno de los programas más vistos de la televisión peruana sin mérito alguno, tras ser ampayado con Melissa Paredes.

“No sé por qué han premiado a este señor, mejor ni digo, la verdad, preferiría no hablar de él”, aseveró Ethel Pozo, para luego pedirles a Janet Barboza, Edson Dávila y Brunella Horna que sean ellos quienes opinen sobre el tema.