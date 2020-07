Estaba en contra de la cuarentena, sale a marchar y muere de COVID-19

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La historia de Ángel José Spotorno de 74 años ha dado la vuelta al mundo y es que haber estado en desacuerdo con la cuarentena le costó la vida. El anciano salió a marchar en contra del aislamiento social, peleando por la libertad, se contagió de COVID-19 y murió a causa de este virus.

Se trata de un ciudadano argentino quien, un poco incrédulo de la pandemia de coronavirus en el mundo, se mostró en contra en todo momento de mantener la cuarentena y, lastimosamente, encontró la muerte en el lugar menos indicado.

El adulto mayor acudió a una marcha anticuarentena contra el Estado de Emergencia en Argentina, dictado por las autoridades gubernamentables el pasado 16 de junio de 2020 y, poco después, se contagió de COVID-19.

Mira también: Hombre apuñala a cliente en una tienda tras negarle el servicio por no usar mascarilla

A través de las redes sociales, el anciano mostraba su disconformidad con lo que dictaba el Gobierno y, no contento con ello, buscó una forma más directa de dar a conocer su forma de pensar.

Marita Riarte, prima del fallecido, confesó que el hombre salió de casa 85 de los 90 días que duró la cuarentena.

Además puedes leer:¡Busca apoyo! Anciano vende dibujos para subsistir en la pandemia

“Un día él me dice ‘fui a la concentración en el Obelisco’. Hablamos hasta la 1 de la madrugada. Le dije que no entendía por qué hacía esto sabiendo que la mayoría de la gente cumplía la cuarentena y él no. Estaba muy enojada, al punto de decirle que si le llegaba a pasar algo, que deje una notita declarando que no iba a ocupar una cama de terapia intensiva”.

El abuelito falleció de una neumopatía provocada por la COVID-19 y que él había considerado ‘un resfrío común’.

Mira también: ¡Atención! Ampliarán toque de queda en estos cuatro lugares