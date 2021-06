“Estaba en el baño”: Rafael Cardozo cuenta el pánico que sintió tras el fuerte sismo

Compartir Facebook

La pasó mal. El exguerrero Rafael Cardozo contó cómo vivió el sismo que tuvo como epicentro Mala de Cañete, pero remeció todo Lima Metropolitana y el pánico que sintió luego de ver como todo se movía en su casa.

“Miedo, aún más nosotros que en Brasil no hay sismo, no hay temblor, no hay nada de esto”, dijo Cardozo que llegó como invitado a Mujeres al mando. “Yo estaba en el baño, Carol estaba durmiendo y nos agarró muy desprevenidos”, dijo el histórico guerrero.

“Mi primer error es que aún no tengo mi mochila (de emergencia). Yo creo que ahora sí me dio miedo”, agregó. “Ella (Cachaza) despertó con el temblor y de verdad perdida, estaba buscando su billetera, cosas que no eran necesarias”, concluyó.

Rafael Cardozo promete casarse con ‘Cachaza’ cuando reciban la vacuna contra el virus

El ex chico reality Rafael Cardozo nuevamente sorprendió al hablar de su posible matrimonio con ‘Cachaza’, mujer con la que lleva años y años de relación.

Aunque es blanco de críticas por no darle el anillo a la brasileña, el ‘garoto’ parece tomarlo con gracia y manifestó –en más de una oportunidad- que contraerá nupcias en su debido tiempo.

“De todas maneras (nos casaremos), pero por favor antes tenemos que vacunarnos todos. Ya después que venga la roca y por supuesto el matrimonio, es mi más grande sueño”, expresó.

Se sabe que la pareja lleva más de diez años de relación, por ello, el modelo adelantó que prepara una gran sorpresa para quien considera el amor de su vida.

“Prometo hacer un carnaval con muchos invitados, quiero que esté todo el mundo, que venga mi familia de Brasil, igual la de Cachaza, además mis amigos de Perú. Que sea algo inolvidable para nosotros”, contó.

Finalmente, confirmó que la decisión está dada, se casará con ‘Cachaza’, pero por ahora este mal momento (la pandemia) tiene que pasar. “Nada de correr riesgos, vamos con fe y esperanza que todo esto va a pasar y volveremos a tener una vida normal”, concluyó.

