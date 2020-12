Estados Unidos declara a ‘Sherk’ como patrimonio nacional

Compartir Facebook

La saga de películas ‘Sherk’ obtuvo el reconocimiento por parte del Congreso de Estados Unidos y los ha declarado patrimonio nacional.

Como cada año, la Junta Nacional de Preservaciones de Películas en Estados Unidos seleccionada hasta 25 películas para agregar a su registro, en esta ocasión te tocó a la cinta ‘Sherk’.

Mediante redes sociales Dream Works Animation confirmó y celebró la incorporación de dicha película.

“DreamWorks Animation tiene el honor de que Sherk sea incluído en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso para 2020…No podríamos estar más felices de que Sherk se una a las filas de algunas de las películas más conmovedoras, transformadoras e importantes del mundo”, se lee en la publicación.

Asimismo, películas incluidas en esta edición fueron The Dark Knight, The Blues Brothers, Grease y The Joy Luck Club.

Sherk es considerado todo un ícono de la generación milenial y la generación Z, su trascendencia ha logrado conquistar las redes sociales mediante memes.

