«Estafan a la gente»: Acusan a ‘Arriba Mi Gente’ por cambiar resultado de juego que regalaba entradas a concierto

El programa peruano ‘Arriba mi gente’ está generando controversia después de que el presentador Rodrigo González expusiera en su emisión el momento exacto en que la producción del programa, liderado por Maju Mantilla, manipuló en directo el resultado de un juego que ofrecía boletos para el concierto de Ricky Martin en Perú. Ante esta situación, el reconocido ‘Peluchín’ expresó su indignación y calificó la acción realizada en Latina como una «estafa». Conoce más detalles de lo que pasó en la siguiente nota.

Acusan de estafa a ‘Arriba Mi Gente’

El 17 de enero, en el programa ‘Arriba mi gente’, se llevó a cabo un sorteo de entradas para el próximo concierto de Ricky Martin en Lima. Durante este segmento, una espectadora que participaba en el juego para ganar los boletos llamó al programa. Mientras la participante jugaba en el tablero virtual, se evidenció cómo la producción del programa alteró el símbolo ‘X’ por ‘O’. Además, esto lo vio la conductora Maju Mantilla, quien guiaba a la concursante.

Ante ello, el hecho no pasó desapercibido por los usuarios y televidentes, quienes rápidamente opinaron al respecto. Por tal motivo, acusaron al programa de estafar a la gente. Ante ello, el polémico Rodrigo González, quien conduce el programa de espectáculos «Amor y Fuego», no dudó en arremeter contra el programa y tildarlo de «estafadores». Él no se guardó nada y lanzó duras críticas contra este hecho.

¿Qué dijo Rodrigo González?

Los seguidores de Rodrigo González capturaron el instante exacto en que ocurrió este incidente peculiar en ‘Arriba Mi gente’ y se lo compartieron al presentador. Posteriormente, ‘Peluchín’ y su colega Gigi Mitre revelaron los acontecimientos en ‘Amor y fuego’, expresando críticas hacia la producción del programa y Maju Mantilla por no manifestar su desacuerdo ante la situación. Además, tildaron al programa de «estafadores» ante el evidente cambio en el juego.

“Maju nos quiere engañar o no se dio cuenta. En complicidad podría ser”, sostuvo Mitre. “Eso no se hace, es estafar a la gente, engañar a la teleaudiencia. No le has dado algo que le corresponde”, agregó Rodrigo González.