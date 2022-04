“Estamos saliendo”: Diego Rodríguez confirma romance con ex de Sergio Peña

Compartir Facebook

El modelo Diego Rodríguez confirmó el romance con Valery Revello, expareja de Sergio Peña, luego de que ‘Amor y Fuego’ los ampaye chapando en una discoteca.

“Yo no es que he conocido a Valery hace dos días, la conocí de pura casualidad. Antes de seguirnos en Instagram ya nos conocíamos, ya habíamos salido, la gente recién se entera”, dijo el exchico reality en diálogo con Rodrigo González y Gigi Mitre.

Diego Rodríguez también afirmó que no tendría que descartar a Valery Revello por ser la ex de Sergio Peña y también se refirió a su ex, Lorena Celis y negó que le haya sido infiel en algún momento. “Yo también podría decir cosas de ella pero no lo voy hacer, no he sido infiel”, indicó.

Asimismo, el exguerrero se refirió a su exnovia Lorena Celis y descartó que ella haya sacado los pies del plato. “Yo creo que no, no tengo pruebas para decir lo contrario… nunca más voy a volver con Lorena”, aseguró.

Valery Revello fue ampayada dándose ‘chapes’ con ex chico reality Diego Rodríguez

Otra vez la farándula vueleve a remecerse con un nuevo ampay de la ex pareja del jugador Sergio Peña y madre de su única hija. Y es que esta vez fueron las cámaras de ‘Amor y Fuego’ las responsables de sacar al aire las imágenes donde se le ve a Valery en una fiesta en una discoteca muy bien acompañada.

Como ya se sabía la parejita de Sergio y Valery venía atravesando problemas hasta finalmente culminar su relación de varios años es así que cada uno se enfocó en seguir con sus vidas.

Sin embargo, Valery no solo disfrutó la noche en la discoteca con este chico que es conocido por haber sido integrante de ‘Esto es Guerra’, Diego Rodríguez sino por otro peculiar detalle.

Como se recuerda habían surgido rumores donde se decía que Sergio había iniciado una relación con Lorena Celis y para coincidencia Diego Rodríguez es la ex pareja de la presunta saliente de Sergio detalle que ha dejado mal parada a Valery.

Ya que diversos usuarios afirmaron que lo hace por despecho y que solo se han intercambiado parejas para sacarse celos entre ellos. Lo que aun no se sabe es si Valery tiene una romance con Diego o solo fue cosa de una sola noche ambos aun no se han pronunciado en sus redes sociales.

