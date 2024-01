«Están usando mi imagen»: Luciana Fuster alerta a sus seguidores sobre cuentas falsas que estafan en redes

Luciana Fuster hizo una declaración pública exponiendo que individuos sin escrúpulos han generado perfiles falsos en Facebook. Ella se mostró preocupada por este hecho, pues están utilizando su imagen con el objetivo de engañar a las personas mediante falsas promesas de premios. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: ¡Lo llenan de regalos! Una fanática de Chechito le obsequió un curioso y costoso presente [VIDEO]

Luciana Fuster alerta sobre cuentas falsas

La modelo peruana alertó a sus seguidores a tener cuidado de las cuentas falsas en redes sociales. Ella se mostró preocupada por esta situación, pues inescrupulosos están lucrando haciéndose pasar por ella y ofreciendo premios falsos. Por tal motivo, denunció este hecho públicamente y lo puso en conocimiento de todos sus seguidores. Recordemos que actualmente existen un sinnúmero de estafas de este tipo en redes sociales en donde muchos incautas terminan cayendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por L U C I A N A 🦋 F U S T E R (@lucianafusterg)

“Amigos, están usando mi imagen para estafar en Facebook. No soy yo”, se lee en la historia que compartió con sus seguidores en Instagram. Ante ello, sus seguidores ya están enterados de este problema que persiste no solo en figuras como Luciana Fuster, sino en otros reconocidos personajes del medio.

También te puede interesar leer: ¡Lo llenan de regalos! Una fanática de Chechito le obsequió un curioso y costoso presente [VIDEO]

¿Qué le pasó en su oreja?

Mediante sus publicaciones en Instagram, la exparticipante de ‘Esto es Guerra’ compartió que sufrió lesiones en las orejas debido al uso inapropiado de aretes durante las celebraciones de fin de año. Esta no sería la primera ocasión en la que enfrenta una situación similar, ya que también experimentó secuelas similares durante su participación en el certamen Miss Grand International en Vietnam, donde resultó ganadora.

“Otra cosa, se me destruyeron de nuevo las orejas por estar usando aretes inadecuados. Los mismos que me pasó en Vietnam, que se me hicieron heridas horribles. Los usé en Año Nuevo y ahora están así”, señaló la modelo al mostrar sus heridas.

Cabe resaltar que este hecho sucedió cuando la actual ganadora del Miss Grand International 2023 viajó a Las Vegas para recibir el 2024 en compañía de su novio, Patricio Parodi. De esta forma, se evidencia que no todo es color rosas en la vida de una modelo, pues en ocasiones debe pagar precios como estos para lucir más bella.