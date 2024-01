«Estar en televisión tantos años no es fácil»: Lady Guillén reconoce que admira la trayectoria de Magaly Medina

La conductora de televisión Lady Guillén opinó sobre la máxima figura del año, quien es Magaly Medina. Recordemos que la ‘Urraca’ ha sido reconocida este año por los premios Martín Fierro. Ante ello, Guillén reconoció la trayectoria de Medina en la televisión peruana, pues no es fácil mantenerse por tantos años. No obstante, también habló sobre el reconocimiento a ciertas figuras del espectáculo, pues no todos se lo merecían. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Lady Guillén reconoce la trayectoria de Magaly Medina

La presentadora de televisión estuvo junto a Samuel Suárez en el programa «Todo se filtra» para hablar sobre las reconocidas figuras del 2023. En ese sentido, reconoció la trayectoria de Magaly Medina, quien se ha mantenido vigente por muchos años en la televisión. Además, recientemente recibió el premio Martín Fierro a la mejor conductora de televisión.

«¿Qué opinas de la máxima figura del año, Magaly Medina?», preguntó Samuel Suárez. «Bueno, tiene más de 30 y pico años dentro de la farándula. Lo ha sabido construir. Estar en televisión muchos años no es fácil ah. Hay que mantenerse, hay que construir», sostuvo en un inicio la popular Lady Guillén sobre Magaly Medina.

Habló sobre los premios Martín Fierro

En otro momento, durante una entrevista con Samuel Suárez, Lady Guillén compartió que está al tanto de situaciones en las que figuras destacadas del mundo del espectáculo en Perú han declinado la oferta de recibir el premio ‘Martín Fierro’. Según lo señalado por la presentadora, tiene conocimiento de que algunas personalidades del ámbito del entretenimiento en Perú han tenido que pagar una suma como ‘derecho’, y hay casos en los que han declinado recibir el reconocimiento, a pesar de ser más reconocidos que Andrés Hurtado y Magaly Medina.

“Tampoco ese Martín Fierro que tú hablas… lo he visto en manos de gente que no debería merecer tenerlo en la mano… para mí mucho más valor es que me pongas como ratuja en tu valoración”, dijo la abogada de profesión para ‘Dilo Fuerte’. “Sé que la propuesta les ha llegado a varias personalidades mucho más importantes y han dicho no. Estas personalidades están recontra vigentes y han dicho no. Esto es material, cada quien se tiene que reconocer como es”, concluyó.