«Estás loca, no hay forma», Patricio niega tener algo con Luciana a Flavia Laos

Después de los fuertes rumores de un posible romance entre ‘Pato’ Parodi y Luciana Fuster al parecer la rubia en su momento le habría preguntado si tenía algo con la influencer a lo que Parodi se negó rotundamente descartando cualquier posibilidad de tener alguna relación con la modelo.

“Tú estuviste hace poco con él, él te negó algo, tú le preguntaste algo al respecto”, le preguntó la reportera de “Amor y Fuego”, a lo que Flavia Laos reveló lo que le dijo el guerrero.

A lo que Flavia sin pelos en la lengua dio una respuesta que no era esperada por muchos ya que todo indicaba que el amor estaba floreciendo entre ambos ‘chicos realitys’.

“Ah sí, yo estuve con él y me lo recontra negó, me dijo que no hay forma”, dijo Flavia Laos, además que la rubia afirmó que su ex pareja le dijo estar ‘loca’ por creer que entre el y Luciana existía algo más que una amistad.

“Le pregunté como si de verdad pasaba algo con Luciana…y me dijo que noooo, me dijo literal: ‘Nada que ver…tú siempre te dejas llevar por los demás, que estás loca, que no hay forma’”, agregó la actriz.

No vuelve con ‘Pato’

Por otro lado la actriz afirmó que no hay forma en que ella retome su relación con Patricio pues las cosas se dieron por su propio peso ambos decidieron lo mejor para cada uno y ahora ella se encuentra en una nueva etapa de su vida con nuevos proyectos en mente.

Flavia Laos manda a Patricio Parodi a la zona de amigos

La actriz Flavia Laos reveló que ha “alcanzado la madurez”, debido a que puede compartir momentos sin problema con Patricio Parodi y su familia descartando por completo alguna posibilidad de reconciliación.

“Normal, sí me bañé en su casa, almorcé con él (…) Él es mi amigo y él siempre me va a ayudar para lo que yo necesite. Igual si en algún momento lanza algo, algún negocio, yo también voy a estar ahí para él”, comentó la actriz y ahora influencer.

“Ahora estoy tranquila, eso no es aparentar, al contrario, es alcanzar madurez, poder compartir con tu ex o su familia sin que haya problemas de por medio, eso es madurez”, agregó. Por otra parte, Flavia Laos no dudó en referirse sobre el “debut” actoral que habría tenido el popular ‘Pato’ en la secuencia de “La Academia”. “Está bien el beso que se le ve. Besar no es difícil tampoco. Ya le dije que está para Televisa”, refirió entre risas.