“Este apoyo no lo he sentido nunca”: Mario Hart habla sobre su regreso a la música y agradece a sus fanáticos  (VIDEO)

¡Ni él se la cree! Desde hace unos días, las canciones de Mario Hart volvieron a sonar con fuerza en redes sociales. Este “fenómeno” motivó a muchos usuarios a pedir el regreso de Mario Hart a la música, pedido el cual fue escuchado por el excapitán de Combate. Ante ello, el piloto de autos realizó su primera presentación en “Mande quien mande”, donde compartió mayores detalles de su retorno a los escenarios y, asimismo, agradeció a todos sus fanáticos por el apoyo.

¿Por qué dejó la música?

Durante el 2015, Mario Hart, Pancho Rodríguez y “Pantera” Zegarra hacían temblar la industria musical con “Yo no fui”. Esta canción marcó una época para los tres artistas en mención, ya que fue el primer y único éxito que tuvieron. Luego, por motivos personales decidieron separarse, pero el piloto de autos continuó su carrea en la música.

Sacando más canciones en los años posteriores, progresivamente Mario Hart iba dejando la música. Según comentó en “Mande quien mande”, no pensó en retomar su carrera como cantante y este pedido de miles de usuarios en redes lo tomó por sorpresa.

“Fuera de bromas, porque esto ya no es una broma. Desde hace 3 años que no saco una canción solo, por ahí alguna colaboración, pero ya había ido dejando de lado la música, ya lo había sacado de mi cabeza”, confesó en un inicio Mario Hart.

Uno de los factores fundamentales para no continuar con su carrera en la música se debió a la falta de apoyo. El también ingeniero industrial señala que triunfar en la industria musical en Perú es difícil y el lo vivió en carne propio.

“Lo fui dejando de lado porque cada vez era más difícil tener éxito en la música. La industria es muy complicada. Se necesitan muchísimos factores y en un momento me sentí desgastado de haberlo intentado tanto tiempo. Tuve una muy buena época, con canciones muy pegadas, dando giras por todo el Perú. Luego se cayó y ya, quise que quede ahí, como una vivencia”, agregó.

Mario Hart agradecido con sus fanáticos

Asimismo, Mario Hart comentó que este regreso a la música lo hace por y a pedido del público que durante los últimos días lo convirtió en tendencia a nivel mundial. Incluso, sus canciones están ubicadas dentro del top 10 de las más virales en Perú.

“Te juro que sí. Es algo que no entiendo. No sé, no tengo una respuesta de a que se debe. Hace 4 días que las redes empezaron a estallar”, recalcó Mario Hart, quien agradeció las muestras de apoyo recibidas.

“Esto es por y para el público. Ellos lo pidieron y aquí estoy. Muchísimas gracias a ellos y sobre todo a Dios. Él es el que te pone las cosas buenas, te da las segundas oportunidades. Él sabe en que momento hacer las cosas y esto que me llega a mí el día de hoy no lo he sentido nunca. Nunca había sentido tanto apoyo”, finalizó.