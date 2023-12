Este fue el último mensaje que compartió Pedro Suárez Vértiz, antes de su fallecimiento [VIDEO]

El cantautor Pedro Suárez Vértiz es un querido músico por todo los peruanos, quien ha dejado en alto el rock peruano. Hace unas horas, se confirmó su fallecimiento y muchos de sus seguidores se despiden en la última publicación que realizó el cantante.

Fallece Pedro Suárez Vértiz

El icónico cantante del rock peruano, Pedro Suárez Vértiz, ha dejado un legado musical impresionante donde marcó a muchas generaciones. Hoy se confirmó la muerte del querido artista peruano por un medio local.

Según informaron, el recordando intérprete de ‘Me Elevé’ falleció de un paro cardiaco a las 6:55am. El deceso fue confirmado por un médico particular de Pedro Suárez Vértiz y a su hogar en Miraflores llegaron policías para resguardar.

Se fue dejando un gran mensaje

El artista peruano Pedro Suárez Vértiz ya no compartía escenarios debido a una grave enfermedad que lo aquejaba hace muchos años. Por ello, el cantante se encontraba en gran comunicación con sus seguidores a través de las redes sociales.

Siempre fue un personaje preocupado en las diferentes situaciones que atravesaba el Perú. Cada vez que podía, compartía reflexivos mensajes con sus seguidores. Hace unas horas, Pedro Suárez Vértiz había dado un feliz jueves a todos sus seguidores.

«¿Cómo voy a dejar el espíritu navideño después de ver este video? Definitivamente soy racista. Porque considero que la raza afroamericana es superior. Buenos días amigos y feliz jueves para todos», compartió el cantante peruano junto a un video de dos personas afroamericanas bailando el tema ‘Feliz Navidad’ de José Feliciano.

¿Cómo voy a dejar el espíritu navideño después de ver este video? Definitivamente soy racista. Porque considero que la raza afroamericana es superior. Buenos días amigos y feliz jueves para todos. Publicada por Pedro Suárez-Vértiz en Miércoles, 27 de diciembre de 2023

Seguidores se despiden

La última publicación de Pedro Suárez Vértiz en su Facebook ha sumado más de 43 mil reacciones y más de 10 mil comentarios. Varios seguidores ingresaron a su página oficial para despedirse del icónico cantante a través de los comentarios.

«Pedro noooo, no te vayas; los días no serán lo mismo sin tus post, esos que leía con mucho entusiasmo», «El cuerpo humano muere pero el legado siempre estará intacto!», «Se te extrañará…me encantaba leerte. Me despido de ti Pedro, gran artista, gran hombre, gran padre… vuela alto», «Gracias por tanto Pedrito, nuestra generación de oro te despide en tu gran viaje», fueron algunos de los comentarios.