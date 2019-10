Este sábado Fabio Agostini hará temblar a Chollywood

Foto: Diego Vértiz

El español Fabio Agostini provocará un terremoto en el espectáculo este sábado en ‘El Valor de la Verdad’ donde contará sobre su vida íntima que involucra a varias chicas reality. Un tema que no pasará desapercibido en el programa de Latina será el de la supuesta infidelidad que habría cometido Mayra Goñi con Nicola Porcella cuando aún mantenía un romance con el español.

En un de avance de ‘EVDLV’, el ‘Galáctico’ cuenta detalles sobre la presunta traición de la protagonista de ‘Ven, baila quinceañera’. “¿Crees que Mayra Goñi te fue infiel con Nicola Porcella?”, le pregunta Beto Ortiz y responde: “Lo llamé, nos metimos en el camerino, le dije ‘Nicola, ven que quiero hablar contigo. (Le pregunté) ¿Te has echado a Mayra estando conmigo? y me lo negó. (Le dije) Si acabo de ver a Mayra con Flavia subiendo con las amigas a la habitación’. Todas estaban ahí bebiendo. Soy bueno, pero no hue..n”.

En otro momento, Agostini también cuenta detalles de la fuerte pelea que tuvo con Porcella, luego de que este le reclamara por ir al cine con Angie Arizaga, pese a que su relación ya había terminado.

“¿Tuviste un affaire con Angie Arizaga?”, fue la interrogante planteada por Beto Ortiz. “Cuando estaba en vestuario, él llegó y empezó a put…me, porque había coqueteado yo con Angie. (Me dijo) ‘Eres un cag… de mi…da, eres…’. Ahí me levanté y le dije ‘mira, vuelve a faltarme el respeto, a ver si tienes hue…s”, manifestó el español.

Otra de las preguntas que se escucha: “¿Tuviste un choque y fuga con Melissa Paredes?”. Y una gran polémica que se ha originado en las redes sociales es la calificación de 5 puntos que le dio a Rosángela Espinoza por su desempeño en la intimidad. Además, el español hablará de sus encuentros sexuales con Andrea San Martín, Jamila Dahabreh, entre otras.