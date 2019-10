‘Esther Chaveta’ dice que va a “pelear” por su plata del Congreso

Por Andrea Saavedra

Luego que la ex congresista de Fuerza Popular, Esther Saavedra, protagonizó un vergonzoso enfrentamiento en el Congreso, Carlos Álvarez y sus compañeros de ‘El cartel del humor’ prepararon un divertido sketch. Diario Karibeña conversó con ‘Esther Chaveta’, quien pide a gritos que le devuelvan “la plata que ha invertido” ya que no tiene qué comer y hasta implora que la gente empiece a juntar dinero “en latitas” para ellos.

-Señora ‘Esther Chaveta’, ¿por qué reaccionó así?

Más respeto, soy Congresista de la República. Yo sigo siendo congresista, a mí no me importa lo que diga ese Vizcarra. A mí me llega a la punta de la teta la Constitución, estoy molesta. ¿Quién me va a devolver toda mi plata que he invertido?

-¿A qué se refiere con ‘inversión’?

A todo el dinero que he invertido en mi campaña política. Voy a pelear hasta el final para que me devuelvan mi plata. Por si acaso yo he sido mamacha peleadora, he hecho lucha libre y todo. No le tengo miedo a nadie.

-¿Usted también va a denunciar al presidente por incumplimiento de contrato?

Por supuesto, a Martín Vizcarra, al Papa Francisco I, a todos. Yo estoy acostumbrada a mi menú gratis, a mi seguridad gratis, a mi gasolina, ¿ahora quien me va a dar todas esas cosas?

¿Quisiera hacer un pedido?

Al público le pediría que agarren sus latitas y empiecen a juntar plata para nosotros, los congresistas. No tenemos qué comer. Cómo debe de estar mi compañera ‘Leyla Chiwawa’. Si antes con el sueldo no le alcanzaba, como estará ahora. ¿Habrá desayunado?

Recibe amenazas por imitación

Luego de promocionar en sus redes los sketchs sobre el cierre del Congreso, Carlos Álvarez hizo una publicación donde exponía los mensajes que le han escrito, algunos insultos incluso hacia su madre, hecho por el cual pidió respeto.

“Yo recibo todo comentario de buena onda, sin insultos, sin amenazas, sin mentadas de madre porque hago respetar a la madre y respeto a la mía, así ella no esté conmigo… No hay que picarse porque esta situación la generó la clase política de todas las tiendas y aquí solo reflejamos lo que ellos protagonizan”, comentó.

El cómico también hizo un llamado al presidente Martín Vizcarra a ayudar a las personas que se han visto afectadas por el cierre de las calles del Centro de Lima. Álvarez se presenta los viernes y sábados en el Teatro Canout con su show ‘Que se vayan todos’.

DATO

Esta no será la única parodia del programa de humor, también se imitará al ex premier Salvador del Solar, quien tuvo dificultades para ingresar al hemiciclo. ‘El cartel del humor’ se puede ver los sábados a las 10 de la noche a través de ATV.