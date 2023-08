¿El reemplazo de ‘Robotin’? Esto dijo Germán Loero sobre rumores de romance con ‘Robotina’

El actor Germán Loero habló sobre los rumores de un posible romance con «Robotina» tras participar juntos de una transmisión en vivo.

Cómo se sabe, Karelys Molina, conocida como «Robotina» se encuentra soltera desde hace algún tiempo por lo que usuarios no pierden el tiempo vinculándola con el actor.

Niega romance

El actor Germán Loero se pronunció finalmente sobre las especulaciones que vienen haciéndose notar en sus redes.

El recordado actor de la recordada serie «Así es la vida», negó que exista algún acercamiento fuera del amical con Karelys y solo le desea lo mejor.

«Yo opino que debes estar tranquila, feliz, que hagas lo que te dé la gana y este es el momento para que tú misma te organices, descubras cosas diferentes, viajes», señaló.

Además dejó por sentado que no se pondrá el traje de «Robotin» ya que no es su papel y tampoco desea imitarlo.

Por su lado, «Robotina» se mostró un poco incómoda con las vinculaciones con Loero pues entre ellos une una linda amistad y no desea que la vinculen con cada hombre que habla.

Mira también: ¡Armar vasitos dieron sus frutos! Hugo García inaugura su nuevo restaurante

«Gente, yo no estoy buscando ninguna relación en este momento ¡Basta!», dijo la comediante durante la transmisión de TikTok.

Sin embargo, a pesar de haber dejado el tema claro, cibernautas siguieron comentando que existe un romance entre ambos y hasta afirmaron que Germán se puso celoso cuando a influencer contó la anécdota de su foto con el español Fabio Angostini.

‘Robotina’ anuncia soltería

La tiktoker confesó que decidió terminar su relación con el popular Miguelito pues habría sido víctima de violencia de parte del influencer.

La comediante narró que el creador de contenido le tiró una lata que tenía en la mano y los lentes que llevaba puesto, Además se habría confirmado que entre ambos se habían jaloneado para terminar la pelea.

«Yo estaba llegando del circo y él me estaba esperando ahí para hablar, él estaba tomado un poquito y le empecé a reclamar porque supuestamente íbamos a conversar luego y te pusiste a tomar«, dijo ‘Robotina’.

Tras ello la discusión no terminó ahí ya que Miguelito le impedía que se fuera porque tenía la necesidad de hablar con ella, pese a sus esfuerzos no logró retener a Karelys.

Mira también: ¡Armar vasitos dieron sus frutos! Hugo García inaugura su nuevo restaurante

«Ahí empezamos a discutir y estaba en negación total de que yo me fuera, él quería hablar conmigo y no dejaba irme. Te juro que no esperé esa reacción de él (…)», declaró la comediante.

Es así que queda descartado que entre ambas personas exista una relación sentimental de por medio, pues vienen presumiendo la sólida amistad que tienen a sus fieles seguidores.