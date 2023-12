¿Esto es copia? América Televisión anuncia nuevo programa de cocina: ¿competencia para “El gran chef famosos”?

¡Empezó la guerra! El último jueves 30 de noviembre, América Televisión realizó su “Preventa 2024”. Año tras año, el canal realiza este evento para presentar su propuesta televisiva del siguiente periodo y así como sorprenden producciones que continúan en su parrilla televisiva, también asombran nuevos nombres de programas. Uno de ellos será “En la mesa”, nuevo programa de cocina del canal de Pachacamac y podría competir con “El gran chef famosos”.

América Televisión anuncia nuevo programa de cocina

La temporada 2024 de la televisión peruana se viene con todo y desde ya, los diversos canales de señal abierta se vienen preparando para estar a la altura. Panamericana Televisión hace pocos días tuvo su preventa y esta vez le tocó el turno a América Televisión.

El canal de Pachacamac presentó su nueva programación para el próximo año y sorprendió al anunciar seis nuevos programas para el próximo año. Una de las sorpresas es el retorno de Maricarmen Marín a la actuación, mientras que Bruno Pinasco hará lo propio conduciendo un programa que será una franquicia internacional.

Lo más sorprendente es que América Televisión también estrenará un nuevo programa de cocina llamado “En la mesa”. Esta nueva apuesta tendrá como conductores a Verónica Linares y Choca Mandros.

Respecto a este nuevo formato, Ric La Torre, reconocido tiktoker y creador de contenido en redes sociales, dio mayores detalles al respecto y reveló cuál será la mecánica del programa de América Televisión.

“El programa gastronómico que lanzará América en el 2024 y que anuncian ahora en su preventa se llamará “En la Mesa” y lo conducirá Choca y Verónica Linares. Según cuentan, viajarán por el Perú buscando a los mejores cocineros amateurs”, escribió en el post.

¿Competencia para “El gran chef famosos”?

La nueva apuesta de América Televisión no ha sido del agrado de los usuarios en redes sociales. Muchos consideran que, una vez más, el canal de Pachacamac “copiará” un éxito de otro canal, tal como pasó con Esto es Guerra, cuando fue la eterna copia de Combate.

Hasta el momento no se ha detallado el horario en el cual saldrá “En la mesa”, pero muchos especulan que podría ser una competencia para “El gran chef famosos”. Mientras que otros esperan que tengan originalidad y no copien el formato del reality de Latina Televisión.

“Entiendan América. Ya estamos cansados de ver las mismas caras”, “Y un mes después, cocinarán “los famosos”, “No hay más gente??”, “Si no es Choca y Linares, es Katia Condos y Federico Salazar, “No es mala idea, pero los conductores ZZZ”, “No creo que funcione esta dupla la gente quiere ver nuevos talentos no más de lo mismo”, “Toda la vida América trayendo formatos mexicanos horribles y cuando no les funciona COPIAN”, fueron algunos de los comentarios en redes.