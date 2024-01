¡ESTO ES GUERRA! ¿Alejandra Baigorria manda indirecta a Macarena por su ingreso a Esto es Guerra?

¡Marcó territorio! Una de las grandes ausencias en esta nueva temporada de Esto es Guerra es Alejandra Baigorria. La recientemente prometida de Said Palao no continúa en el reality, pero eso no es impedimento para que esté al tanto de todo lo que pasa. La “Gringa de Gamarra” se mostró muy activa ayer, en medio de la presentación de Macarena Vélez en EEG. Por si fuera poco, la rubia mandó un potente mensaje en sus redes sociales, a la par con la presentación de “La Mujer Increíble”. ¿Será una indirecta?

Alejandra Baigorria y su contundente mensaje

Esto es Guerra cumple 12 años al air y, como todos los años, las sorpresas durante la presentación del programa no se hicieron esperar. Luego de haber presentado a los participantes que continuaban del año pasado, llegó el turno de las reales “bomba”.

La primera en ser presentado en Esto es Guerra fue Macarena Vélez. Su ingreso sacó “chispas” y seguramente creará más de un conflicto.

Durante su presentación, Macarena Vélez señalo que llega dispuesta a ser la mejor competidora del programa. Sin embargo, la que no se habría perdido el programa fue Alejandra Baigorria.

En sus redes sociales, Alejandra Baigorria posteó una foto de un ramo de rosas. Lo sorprendente de esto fue que tenía su nombre junto al de Said Palao, pero, además, tenía dos corazoncitos.

Además, usuarios en redes se dieron cuenta que lo colocó justo después de la presentación de Macarena Vélez en Esto es Guerra. ¿Lo habrá hecho para marcar territorio?

¿Said le hizo “ojitos”?

Esto es Guerra anunció ayer por todo lo alto el ingreso de Macarena Vélez. La “Mujer Increíble” vuelve luego de muchos años al reality de competencia y, como no podía ser de otra manera, las cámaras enfocaron a Said Palao.

El combatiente sorprendió a todos con su impensada acción en pleno programa EN VIVO. Cuando todos pensaban que la presentación de Macarena Vélez le sería indiferente, el “Samurai” no se hizo problemas en aplaudir su ingreso por varios segundos al igual que sus compañeros de programa.

“Regresó después de casi tres años me parece. Súper contenta, feliz, agradecida con la producción por volver, estoy muy nerviosa”, comentó en un inicio Macarena Vélez.

“Gracias a toda la gente que siempre ha creído en mí. Vengo a darlo el todo por el todo como siempre”, prometió la “Mujer Increíble”.