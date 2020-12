Compartir Facebook

En el último programa del año de Esto es Guerra, los conductores Gian Piero Díaz y Jazmín Pinedo confirmaron que en la próxima temporada del reality habrá figuras que permanecerán, así como habrá otras que no estarán más.

Gian Piero rescató que justo en ese instante les dieron ‘la bomba’ y es que muchos de los guerreros y combatientes habrían decidido no continuar en EEG o, por el contrario, no habrían recibido la llamada para renovar.

«Con información que nos acaban de dar en este instante. Que no se sabe quiénes van a continuar y quiénes no en el 2021, porque hay algunos que han decidido no continuar el próximo año», comentó.

La Chinita, por su lado, indicó que todavía queda conocer la última palabra de los participantes y es que hay algunos que todavía están pensando si seguir o no compitiendo.

«Algunos de los chicos sí han sido convocados, algunos no han sido convocados. Otros están todavía evaluando la posibilidad de continuar la siguiente temporada. Entonces, es muy difícil esta decisión»

TIKTOKER ESPAÑOL PODRÍA SER ‘NUEVO JALE’

Jazmín Pinedo dejó ver que uno de los tiktokers más seguidos de la actualidad, Samuel López, podría ser uno de los nuevos jales del programa, debido a su presencia constante en el programa.

«Me han dateado que estará aquí en Perú y formará parte de Esto es guerra. Samuel López podría estar los primeros días del año 2021 con nosotros en EEG así que podría ser muy divertido», señaló.

