Esto es Guerra: Rafael Cardozo se retira del set y renuncia al programa

Rafael Cardozo abandonó el estudio de EEG luego de que le realizaran preguntas incómodas sobre su relación con Carol Reali, «Cachaza».

Después de 12 años, los brasileños habrían puesto fin a su relación. (Foto: Web)

¡No aguantó más! En la última edición de “Esto es Guerra”, Johanna San Miguel y Renzo Schuller hicieron pasar un incómodo momento a Rafael Cardozo.

Esto sucedió en uno de los juegos del reality, en el cual, ambos conductores empezaron a hacerle preguntas personales al brasileño. En vista de que las preguntas no cesaban, el «combatiente» optó por retirarse del set y del canal, para luego anunciar por redes sociales su renuncia al programa.

“Primera pregunta para Rafael. ¿Estás soltero o comprometido con una novia?”, lanzó Johanna San Miguel ante la incomodidad de Rafael Cardozo. “Esa es la pregunta 40”, se adelantó la “Chata”, pero el brasileño prefirió no contestar.

No contenta con no obtener respuesta, Johanna le preguntó a Patricio Parodi si eran ciertos los rumores que corrían por el camerino. Según la “Chata”, en los pasillos de “Esto es Guerra” se dice que Rafael y Cachaza habrían terminado, algo que Parodi desmintió. “Yo no lo he escuchado, así que digo que es falso”, contestó el enamorado de Luciana Fuster.

A las preguntas incómodas se sumó Renzo Schuller. “¿Es verdad que después de 12 años te encuentras soltero nuevamente?”, a lo que Rafael tampoco contestó. “Están difíciles las preguntas”, comentó Mister G.

Mira aquí:

Pese a la notoria incomodidad del “combatiente”, los conductores siguieron haciéndole preguntas sobre su vida privada. Sin embargo, hubo una pregunta sobre “Cachaza” que fue la gota que derramó el vaso. El brasileño dejó el micrófono y se retiró del estudio ante la sorpresa de Johanna San Miguel y Renzo Schuller.

En otro momento, Johanna San Miguel se defendió ante una eventual crítica de los cibernautas y señaló que todas las preguntas que le hizo a Rafael Cardozo estaban escritas y no fue idea de ella.

Asimismo, Michelle Soifer salió en defensa de su compañero y señaló que estaba en todo su derecho de retirarse del set, esto porque no solo estaban invadiendo la vida privada de Rafael Cardozo, sino también de ‘Cachaza’.

Horas más tarde, mediante sus redes sociales, Rafael anunció su renuncia definitiva al reality. ¿Será verdad o fue un arrebato? Lo veremos el día de hoy.