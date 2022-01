‘Esto es Habacilar’ hizo bajos puntos de rating en su tercer día de programa

Compartir Facebook

El recién estrenado programa sorprendió por los bajos puntos de rating que ha logrado en su emisión del día de ayer, pese a los personajes icónicos en el elenco.

‘Esto es Habacilar’ capturó una gran atención del público semanas antes a su estreno pues se dejaba entrever que Raúl Romero regresaría a la televisión, pese a que él lo negó en más de una ocasión. Posteriormente se conoció que Roger del Águila, Tracy Freundt y Thalía Estabridis eran los personajes de la versión anterior que aparecieron en el estreno.

Lamentablemente el estreno no tuvo los puntos de rating que se esperaba, pese a que fue de los programas más vistos del horario. Y tras esto, el programa recibió una avalancha de críticas por la presencia de algunos guerreritos y la ausencia de Raúl Romero.

En el segundo día de emisión del programa, tuvo una mala audiencia y en el tercer día, el rating bajó aún más. En el estreno, ‘Esto es Habacilar’ alcanzó hasta 20.9 puntos de rating, pero en el segundo día, bajó notablemente a 15.4 puntos de rating. Y el día de ayer, miércoles 26 de enero, los puntos de rating se desplomaron notablemente pues solo llegó a alcanzar 12.6 puntos de rating.

El conductor de televisión se sumó a la ola de críticas contra ‘Esto es Habacilar’ y dejó en claro que Raúl Romero era gran parte del éxito de ese programa.

“Relanzar ‘Habacilar’ sin el ‘cara de haba’, es como relanzar ‘El Chavo’ sin Roberto Bolaños”, expresó Rodrigo Gonzáles. El popular ‘Peluchín’ quiso decir que Raúl Romero es pieza fundamental para ‘Habacilar’, al mismo nivel de importancia que tiene Roberto Gómez Bolaños, quien interpreta al ‘Chavo del 8’.

“Lo prescindible son los que hacían el coro a Raúl, si no está Tomate Barraza la gente no se acuerda, si está Roger allí arriba… pero Raúl es la bisagra. No puedes tener Habacilar sin el ‘cara de haba’”, agregó ‘Peluchín’.

