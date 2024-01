«Estoy asqueada»: Leslie Moscoso se pronunció tras conocer que su expareja invitó a un hotel a Katty Rojas

La bailarina Leslie Moscoso anunció públicamente su separación oficial del empresario José Carlos Cortez. Posteriormente, la cómica Katty Rojas reveló que la expareja de la protegida de Ernesto Pimentel le hizo una propuesta inapropiada. Según lo relatado por Rojas, el empresario la invitó a un hotel mientras aún mantenía una relación con Leslie Moscoso. Aunque le contó a Moscoso en ese momento, la actriz cómica no le creyó. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Leslie Moscoso se pronunció sobre su expareja

Después de que se difundiera la información de que José Cortez invitó a Katty Rojas a un hotel, Leslie Moscoso fue interrogada por el diario Trome sobre esa situación y ante esa pregunta, esto fue lo que respondió: “De seguro saldrán más personas… prefiero no decir nada, no necesito decir nada más. Sus acciones lo pintan de cuerpo completo, estoy asqueada de todo esto”, fue su sólida respuesta ante esta situación.

Recordemos que el matrimonio de Leslie Moscoso terminó luego de ella revelara que sufrió agresión física y psicológica. Ante ello, utilizó sus redes sociales para denunciar públicamente a su expareja. Ahora, más declaraciones salen a la luz, lo cual dejaría mal parado a José Cortez y fortalecería la versión de la popular actriz cómica.

¿Qué dijo Katty Rojas?

La reconocida bailarina Katty Rojas compartió detalles con un medio local acerca de la situación que está experimentando Leslie Moscoso. En el transcurso de la entrevista, no vaciló en revelar lo siguiente: “En el año 2017 o 2018, si mal no recuerdo, yo estuve en una activación en Los Olivos con Juan ‘Chiquito’ Flores y, al terminar el evento, este señor me hizo una propuesta indecente para irnos a un hotel”.

Tras ello, indicó que lo cuadró debido a que ella fue el cupido entre los dos. “Prácticamente fui la Cupido entre él y Leslie”. En medio de la conversación no dudó en revelar que la cómica nunca le creyó, “Sí, le pasé los pantallazos de lo que me escribía, pero ella salió en su defensa y nos dejamos de hablar, y la bloqueé”.

Por su parte, también Rojas no dudó en manifestar que lamenta todo lo que está viviendo Leslie Moscoso. “Lamento lo que vive y espero que supere esto, porque ese tipo es de lo peor, es más sé que el día que se casaron, ellos me invitaron a la boda, pero no pude asistir porque tuve un tema familiar, él quiso conquistar a una amiga de ella, una falta de respeto total”, añadió para un medio local.