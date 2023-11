“Estoy como la mier**”: Bryan Reyna “explota” y lanza duros comentarios contra Mauricio Larriera

¡LE DIJO DE TODO! El sinsabor de haber perdido la final en su casa y frente al eterno rival no se borrara pronto de los rostros de los jugadores de Alianza Lima. Uno de los más fastidiados fue Bryan Reyna, quien sorprendentemente, no fue tomado en cuenta desde el inicio para este trascendental partido. Por ello, el también extremo de la selección nacional, no dudó en apuntar contra su entrenador, Mauricio Larriera, y lanzó duros comentarios en su contra.

Bryan Reyna “explota” contra Mauricio Larriera

Alianza Lima partía con una ligera ventaja para el partido de vuelta ante Universitario por la final de la Liga 1. El empate obtenido casi al final del encuentro en el Monumental significó un fuerte envión anímico para los blanquiazules, sin embargo el resultado fue otro.

Los íntimos salieron a Matute con un once totalmente inédito y una formación experimental, lo cual le pasó factura en el partido. Mauricio Larriera, entrenador de Alianza Lima, sorprendió al no alinear a Franco Zanelatto, Jesús Castillo, Aldair Rodríguez y Bryan Reyna desde el vamos, lo cual generó múltiples críticas por parte de los hinchas.

Al finalizar el encuentro, y con todo el fastidio encima por perder la final ante el eterno rival, Bryan Reyna no se guardó nada y apuntó su artillería contra Mauricio Larriera.

El extremo blanquiazul ingresó en el segundo tiempo y poco o nada pudo hacer para evitar la caída de Alianza Lima. Sus declaraciones contra el entrenador victoriano sacaron más de una chispa.

«No me parece. He venido sacándome la mierda para estos partidos. Estoy como la mierda ahora. Las cosas están así. Larriera en todo el año no se acercó a hablar conmigo y yo tampoco puedo hablar con él», señaló muy molesto Bryan Reyna ante los medios de comunicación.

«NO DEBIMOS JUGAR ASÍ»: Bryan Reyna lamentó no ser titular con Alianza Lima ante Universitario y cuestionó el planteamiento de Mauricio Larriera en la final en Matute.#SCPerú | #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/9vYIArGwci — ESPN Perú (@ESPNPeru) November 9, 2023

Estocada final en redes sociales

Durante todo el año, Bryan Reyna fue uno de los mejores jugadores de Alianza Lima. Incluso, a mediados del 2023, estuvo a punto de marcharse a Gremio de Brasil, sin embargo, los blanquiazules lo “amarraron”, por lo menos, hasta fin de año.

Siendo pieza clave durante el Torneo Apertura y Clausura, la suplencia de Bryan Reyna sorprendió en el partido de ayer. Mauricio Larriera tomó la decisión de arriesgar y dejarlo a él junto a varios titulares en la banca de suplentes, lo que generó la molestia del extremo blanquiazul.

A sus declaraciones a los medios de comunicación, se le suma una “bomba” que posteó en sus redes sociales minutos después de salir de Matute.

“No te sientas mal si no caes bien a alguien. Solo céntrate en mejorar, en avanzar, en alcanzar la mejor versión de ti mismo. Nada más”, señaló Bryan Reyna. ¿Habrá sido una indirecta para Mauricio Larriera? Solo el tiempo lo dirá.